Denne forsommeren blir det gjensyn med «High Fidelity», den populære filmen basert på Nick Hornbys like populære roman, den morsomme historien om Rob, platebutikkeieren som rekonstruerer alle forholdene hans i form av en vond topp 10-liste.

I filmen var det John Cusack som spilte Rob. I den moderniserte TV-serieversjonen av historien er Rob en kvinne, spilt av Zoë Kravitz , tilfleldgvis datter av Lisa Bonet og Lenny Kravitz, førstnevnte selv skuespiller som hadde en rolle i filmen «High Fidelity». Det store spørsmål er om serien er like bra som filmen var. Det vil vise seg, når serien har premiere på TV 2 Sumo den 4. juni.

At Hollywood resirkulerer gamle suksesser og oppdaterer den til vår tid er på ingen måte noe nytt, men etter å ha lagt sin elsk på 1980-tallets store filmer har film- og TV-bransen i seinere tid kastet seg over populære kinofilmer fra 1990-tallet - kanskej det siste strore tiåret for de virkelig gode filmene - før franchise-feberen tok over Hollywood for alvor.

Resirkuleringa inkluderer en rekke kjente titler for gamle kinogjengere, samtidig som TV-serierne som dominerte kveldene i lineær-kanalene storhetstid også blir fornyet for en ny strømme-generasjon. Nå kommer med andre ord nye utgaver av populære nittitalsfenomen fra film og skjerm til å slå følge med alle de nye utgavene av populærkulturen fra 80-tallet som allerede ligger på strømmetjenestene.

TV-selskapet CBS har denne høsten på gang en nyversjon av «Walker, Texas Ranger», den banale actionserien med bartemann Chuck Norris i hovedrollen. Blir den realisert, skal Jared Padalecki fra «Supernatural» ha hovedrollen.

Dette framstår umiddelbart som akkurat den serien vi ikke trenger. Og hvis noen kommer med innvendinger mot resirkuleringen, kan Hollywood-gjengen bare peke på den største aktøren av dem - og si at Disney gjør det jo også! Walt Disney Studios er godt i gang med å lage nye live actionfilmer av absolutt hele arkivet av gamle tegnefilmklassikere. Etter filmer som «Jungelboken», «Dumbo» og «Lady og landstrykeren», samt den korona-forsinkede «Mulan», «Peter Pan», «Sverdet i Stenen», «Snehvit» og «Pinocchio», for å nevne noen.

En annen 90-tallshit klar for TV-skjermen er «Party of Five», den suppeserien som som gjorde stjerner av Neve Campbell og Matthew Fox og som i sin tid gikk på TV 2. I vår tids versjon er den amerikanske foreldreløse familien på fem erstattet av den mexicansk-amerikanske familien Buenidas, alene hjemme etter at foreldrene ble deportert til Mexico. Og apropos hjemme alene, Disney er i gang med en remake av julefilmen over alle juleflimer, selveste «Home Alone» fra 1990 også!

Ingenting er hellig for Walt Disney Studios heller. Nå vil de lage en ny versjon av alles julefilmfavoritt «Hjemme Alene» også. Foto: Twentieth Century Fox

Hovedrollen i den nye «Hjemme Alene» av det som for mange er tidenes julefilm, er ikke kjent, men denne våren er det blitt kjent at komiker Rob Delaney («Catastrophe») og Ellie Kemper

«Unbreakable Kimmy Schmidt» har fått to av rollene i den nye versjonen.

I tillegg skal det kattespisende romvesenet «Alf» være klar for et TV-comeback. En ny «Mad About You» uten Helen Hunt er underveis. Selveste Frasier Crane skal også være aktuell for skjermen igjen, i følge hovedrolleinnehaver Kelsey Grammer og hans radioprpodusent Roz i serien, Peri Gilpin, nærmer det seg manusskriving for en sesong 12 av «Frasier»,16 år etter at serien takket for seg og 90-tallets gullalder for situasjonskomedier var over.

Amazon Primes nye storsatsing på det som skal være verdens dyreste TV-produksjon, en serie basert på J.R.R. Tolkens «Ringenes Herre», venter på å få lov til å begynne innspillingen på New Zealand igjen når nye korona-tiltak gjør det mulig å reise med fly og jobbe på sett. Amazon vil også lage TV-serie over flere sesonger av Narnia-bøkene.

På Viaplay ligger en TV-versjon av «Fire bryllup og en gravferd», med handling oppdatert til vår tid og inkludert vår tids krav og forventninger om mangfold i etnisitet og legninger. Og selv om filmen kanskje er helligbrøde for Hugh Grant-fans, er den nye utgaven slett ikke verst. TV-serien handler om en amerikansk vennegjeng samlet i London, og byr på mye humor signert TV-skaper og komiker Mindy Kaling - denne våren aktuell med «Never Have i Ever» på Netflix.

Nathalie Emmanuel («Game of Thrones») og Nikesh Patehl spiller hovedrollen i TV-serieversjonen av den gamle filmsuksessen «Fire bryllup og en gravferd». Foto: Viaplay

TV-serien ligger på Viaplay, som ikke har laget mye virak om serien, men som i stedet har klart å presentere filmen som en «kultklassiker». Denne filmen var altså en av de største kinosuksessene på nittitallet, som spilte inn over 2 milliarder kroner for 25 år siden.

Det er fort gjort å finne et tjuetalls serier og filmer fra 80- og 90-tallet som amerikanske serieskapere allerede har laget på nytt, eller nå ønsker å lage om igjen.

Her er noen: «Cagney and Lacey», «Punky Brewster», «Karate Kid» (YouTube-serien), «Charmed», «Full House», den skandalebefengte «Rosanne», «Prison Break». Amazon er i gang en oppussing av «Starsky and Hutch». I juni byr HBO Nordic på en vår tids-utgave av advokathelten Perry Mason, som har figurert i en rekke TV-serier gjennom tidene.

Her hjemme har Jakob Oftebro hatt hovedrollen 2020-utgaven av «Hamilton», når Jan Guillous spionbøker blir TV-serie for tredje gang. Serien er å finne på TV 2 Sumo. Netflix har lansert TV-utgaven av sci fi-suksessen «Snowpiercer» på forsommeren, og alt bestilt en sesong to.

NRKs nettspiller byr på BBCs nye versjon av «War of the worlds», «Klodenes kamp» på norsk. Dette er H.G. Wells klassiske science fiction fra 1897, dramatisert en rekke ganger gjennom underholdningshistorien. Det var denne fortellingen Orson Welles skremte vettet av amerikanske radiolyttere med i 1938, da ingen skjønte at innslaget om en romveseninvasjon var et hørespill. Denne er sist sett i form av Steven Spielbergs versjon med Tom Cruise i hovedrollen.

Spielberg selv er nå opptatt av hans remake av «West Side story». BBC har laget en ny(gammel) variant, lagt til viktoriatiden, en miniserie i tre deler. Nå venter BBC-seerne på den annonserte høstpremieren. Dermed kan NRK endelig få den på også, som har sittet på rettighetene i lange tider. Mange gleder seg også til Denis Villeneuves versjon av «Dune», som hvis kinoene får holde åpne skal komme i november.

«Grease», musikalfilmen som gjorde verdensnavn av Olivia Newton-John og John Travolta på slutten av 1970-tallet, kommer i en ny TV-serieutgave på den kommende strømmetjenesten HBO Max - kanskje alt i 2020.

Se også opp for helt nye versjoner av «Lizzie McGuire», «Rugrats», «Gossip Girl», «Bewittched» og «NYPD Blue», som både TV-selskaper og strømmetjenester er i gang med å utvikle nye versjoner av.

Det er sjelden at disse remake-prosjektene møter stor motstand, men det er ett spesielt prosjekt som har skapt reaksjoner: planene om å rote med «Prinsessebruden». Rob Reiners eventyrfilm fra 1987. Filmen var en mindre produksjon med lite budsjett og uten store Hollywood-navn på plakaten, men den ble en ekte klassiker. Den hadde Robin Wright og Cary Elwes i hovedrollene, og den har gjort så sterkt inntrykk at det flere tiår kan være vanskelig for noen å se Mandy Patinkin i «Homeland» uten å høre hans udødelige replikk fra «Prinsessebruden»: «My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die».

«Prinsessebruden» hadde alt det som gjør en Hollywoodklassiker – en original historie, humor, romantikk, spenning, og et glimrende cast. Blant de som protesterer mot nyversjonen er skuespiller Cary Elwes, som har tydd til Twitter for å si sin mening: «Det er en mangel på perfekte filmer her i verden. Det hadde vært synd å ødelegge denne». Helt enig, det kan jo bare finnes en «true love».

Og samtidig som «High Fidelity» har strømmepremiere, er hovedrolleinnehaver Zoë Kravitz selv i hardtrening. Hennes neste rolle er nemlig Catwoman, i den neste utgaven av historien om filmheltgjengangeren The Batman.

Les også: Nå ruster TV-bransjens mektigste seg til kamp om fantasytronen