NENT Group/Viasat har kjøpt de nordiske rettighetene til verdenscupen i langrenn, hopp, kombinert, alpint og ski-VM for Skandinavia fra sesongen 2021/2022.

NRK, som har disse rettighetene i Norge i dag, nådde ikke opp med sitt bud. NENT Group/Viasat har inngått en femårsavtale med rettighetshaveren.

Rettighetene som er solgt, utgjør om lag 40 prosent av NRKs vintersportspakke og inkluderer verdenscupen i langrenn, alpint, hopp, kombinert, snowboard og fristil. Avtalen gjelder også ski-VM i 2023 og 2025.

– Vi selvfølgelig skuffet. Disse rettighetene er viktige for oss, og vi strakk oss svært langt økonomisk for å sikre oss disse, sier redaktør for NRK Sport, Egil Sundvor, i en pressemelding.

200 konkurranser

– Denne avtalen er virkelig en milepæl for oss. I NENT Group-sammenheng måler den seg med kjøpet av rettighetene til ishockey-VM i 1989 og OL i 2011. Vinteridretten har en særegen posisjon i Norden, og i Norge spesielt, og vinteridretten har skapt noen av de største idrettsstjernene i historien, sier Anders Jensen, president i NENT Group i en pressemelding.

– Nå kan seerne glede seg til mer enn 500 timer med vintersport hver sesong på våre kanaler og strømmeplattformer, legger Jensen til.

FIS-pakken som nå er solgt, inneholder cirka 200 renn fordelt på VM og verdenscup og står for om lag 40 prosent av det totale vintertilbudet NRK har i løpet av en vintersesong. Rettighetene gjelder ikke verdenscuprenn i Norge, Østerrike og Sveits. Avtalen gjelder heller ikke skiskyting og skøyter, skriver NRK i pressemeldingen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Uendret neste to år

NRKs Sundvor ser realismen i endringene som kommer.

– Vi vil understreke at det fremdeles blir vintersport på NRK i årene fremover. I de neste to sesongene er porteføljen tilnærmet uendret. Vi har fortsatt store, samlende eventer i porteføljen, sier Sundvor.

I likhet med NRK mister også svenske SVT og finske YLE de samme rettighetene fra samme tidspunkt.

– Vi skal ta oss av dette med engasjement og ydmykhet. Vi vet hvilken arv vi overtar, sier svensk Viasats sportssjef Per Nunstedt.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund har visst om interessen fra internasjonale aktører en god stund.

– Dette viser at skisporten som produkt er mer attraktivt enn noen gang. Uansett hvordan fordelingen av rettighetene til slutt blir, er vi klar til å tilpasse oss virkeligheten, sier Graff til NTB.