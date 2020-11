Nasjonalmuseet har den siste tiden fått kritikk for at de holder stengt for publikum i tre år på grunn av flytting, samtidig som de får over 2 milliarder kroner i offentlig tilskudd.

NRK skriver fredag at Nasjonalmuseet onsdag var invitert til debattprogrammet Dagsnytt 18 for å svare på kritikken. Det var også Munchmuseet – fordi de også flytter, men holder åpent i nesten hele flytteperioden

Det ønsket ikke Nasjonalmuseet, som halvannen time før sending henvendte seg til Munchmuseet og spurte om de kunne trekke seg fra debatten.

Årsaken var blant annet at de ønsket god tid i studio til å svare på kritikken.

Dette reagerer Munch-direktør Stein Olav Henrichsen kraftig på. Han mener dette er et forsøk på å begrense offentlig debatt.

– Alle forsøk på å begrense en offentlig debatt om kulturspørsmål er det nødvendig å reagere ganske tydelig på, sier han.

Les også: Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt til våren 2021

...og: Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt til 2022

Nå beklager Nasjonalmuseet.

– Jeg beklager at jeg tok denne telefonen, spesielt fordi den er blitt oppfattet som et forsøk på sensur av Munchmuseet. Slik var det ikke ment, virkelig ikke, sier kommunikasjonsrådgiver i Nasjonalmuseet, Ole Morten Fadnes.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.