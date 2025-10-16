Når krenkelser blir konkurransesport
Den italienske prisvinneren Luca Guadagnino tramper freidig inn i metoo-minefeltet med den psykologiske dramathrilleren «After the Hunt».
Julia Roberts spiller en usedvanlig god rolle i filmen «After the Hunt».
Foto: SF Norge
Filmanmeldelse
«After the Hunt» ser ut til
å være målrettet forsøk på å provosere mer militante tastaturkrigere. Dessverre
ikke et særlig vellykket forsøk, som er frustrerende diffust fortalt og aldri
helt klarer å bygge opp spenningskurven en historie som dette er avhengig av.
«After the Hunt» utforsker hete poteter som voldtektsanklager,
kanselleringskultur, krenkelseskultur, dydsposering, identitetspolitikk, kjønnsidentitet,
generasjonsmotsetninger og de udefinerte grensene mellom samtykke og seksuelle
overgrep. Litt overraskende at Guadagnino
strever med si noe relevant, innsiktsfullt eller potensielt provokativt om alt
dette, selv om enkelte sikkert vil stemple filmen som «problematisk» uansett
hvor tannløs den er. Det er nærliggende å mistenke at problemene stammer fra
det ufokuserte manuset av debutanten Nora Garrett, som også
spiller en liten birolle i «After the Hunt».