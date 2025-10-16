Når krenkelser blir konkurransesport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

«After the Hunt» ser ut til å være målrettet forsøk på å provosere mer militante tastaturkrigere. Dessverre ikke et særlig vellykket forsøk, som er frustrerende diffust fortalt og aldri helt klarer å bygge opp spenningskurven en historie som dette er avhengig av.

«After the Hunt» utforsker hete poteter som voldtektsanklager, kanselleringskultur, krenkelseskultur, dydsposering, identitetspolitikk, kjønnsidentitet, generasjonsmotsetninger og de udefinerte grensene mellom samtykke og seksuelle overgrep. Litt overraskende at Guadagnino strever med si noe relevant, innsiktsfullt eller potensielt provokativt om alt dette, selv om enkelte sikkert vil stemple filmen som «problematisk» uansett hvor tannløs den er. Det er nærliggende å mistenke at problemene stammer fra det ufokuserte manuset av debutanten Nora Garrett, som også spiller en liten birolle i «After the Hunt».