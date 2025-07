Nådeløst fra Flatland

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her

Det handler om de nære og kjære. Om krevende døtre, om ekteskap på tomgang, om kvinner i klimakteriet og en sint mann som krever delt omsorg for sine tvillingsønner. Det hele utspilles i småbyen Skien der lukta av vaffelrøre og dugnad og Skien Uavhengige Musikkorps er viktige rekvisitter.

Det er et mylder av stemmer i romanen, men Ebba, Birgitte og Anton er tre sentrale karakterer. Anton går i terapi for sinnemestring for å få delt omsorg for sønnene Albert og Aksel etter separasjonen fra Anette. Ebba er primus motor i korpset, dirigent og gift med Bernhard og tidligere svigermor til Anton. Mens Birgitte er den vakre og empatiske som styrer med loppemarkedene, er gift med solide Richard, men med hemmelige lidenskapelige følelser for den yngre Anton.