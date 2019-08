Nå gjør serien comeback, skriver CNN.

Hvem kan glemme prins Adam og hans alterego He-Man? Eller skurken Skeletor? Eller He-Mans grønne katt Battle Cat?

By the power of Grayskull, hvordan kan man vel det? Prins Adam, eller He-Man og vennene hans forsvarte riket Eternia fra den onde Skeletor i tegnefilm-serien som rullet og gikk på på 80-tallet. Ike minsyt var figurene fra serien enormt populære leketøy og leketøysprodusenten Mattel omsatte for milliarder.



Foto: Mattel

Nå slår Netflix seg sammen med Nettopp Mattel og regissør Kevin Smith for å børste støv av He-Mans, vel, univers.

By the Power of Grayskull! I have to shower! No - I mean I have the flour! Myah! One more try: I HAVE THE POWER! Thank you @Mattel and @netflix for letting my play in your Universe! I promise: this will not be a Stinkor! #MOTU https://t.co/ysDy5N8c39