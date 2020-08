– Nå ble jeg skikkelig, skikkelig glad

Thorbjørn Harr holdt kveldens mest rørende takketale, Andrea Bræin Hovig ble «skikkelig, skikkelig glad» og hadde en jukselapp i trusa forut for «Håp»-prisen, og knapt et øye var tørt da «Selvportrett»-portrettet av den avdøde kunstfotografen Lene Marie Fossen ble kalt opp som årets beste dokumentarfilm. Men det var og ble filmen «Barn» som ble årets vinner og satte Amanda-rekord i antall priser under prisfesten i Haugesund fredag kveld, er et gledelig tegn i et ellers svart år for norsk filmbransje.

Hele ni Amanda-statuetter kunne regissør Dag Johan Haugerud og hans team notere seg etter at TV-kameraene til NRK var slukket for det som av smittevernhensyn var et nedskalert prisshow som start på en like nedskalert filmfestival i Haugesund. Odd Magnus Williamson ledet showet i en glissen sal, mens blant andre kulturminister Abid Q. Raja delte ut prisen for Beste film og Amandakomiteens ærespris, som gikk til produsent og regissør Bente Erichsen.

Prisraset til «Barn» var det imidlertid ingen begrensninger på, og den eneste nominasjonen som ikke ble omsatt til en pris var i kategorien Beste kvinnelige skuespiller, der Henriette Steenstrup var nominert for «Barn» i konkurranse med Josefine Frida for «Disco» og Andrea Bræin Hovig for innsatsen i filmen «Håp».

Dag Johan Haugerud med en den ene av i alt ni Amanda-statuetter til «Barn».Foto: NTB Scanpix

Hardt arbeid

Bræin Hovig spiller sentrale roller også i de to øvrige filmene som var nominert i skuespillerkategorien, men fikk som ventet prisen for hovedrollen i «Håp», for måten hun framstiller en kreftsyk kvinne på i Maria Sødahls regi. «Hovig har en sjelden tilstedeværelse i Sødahls direkte, men også følsomme formidling av et sjokk, et indre opprør og en kamp for ikke bare livet, men også for det som skal bli igjen av det», het det i Dagsavisens anmeldelse av «Håp».

Selv har Bræin Hovig uttalt at hun ville blitt lei seg om hun ikke ble nominert for nettopp denne rollen.

– Det var det hardeste arbeidet jeg har gjort, og kanskje kommer til å gjøre noen gang. Det å hele tida, over flere måneder, skulle leve meg inn i at man svever mellom liv og død, det gjorde noe med meg, fortalte hun da nominasjonene ble offentliggjort.

Og det ble, som en av NRKs programledere påpekte, skuespilleren Pia Tjelta, også en seier for teatret, nærmere bestemt Nationaltheatret, der både Bræin Hovig og Amanda-vinnerne Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise er ansatt.

«Selvportrett»

«Barn» fikk de fleste av de øvrige store prisene samt en rekke fagpriser. Høyest henger prisen Beste film i konkurranse med nettopp «Håp» og dokumentarfilmen «Selvportrett», den sterke skildringen av den nå avdøde fotokunstneren Lene Marie Fossens kamp mot anoreksi. Filmen som blant andre Margreth Olin har vært med å lage, fikk imidlertid Amanda for Beste dokumentarfilm.

Utover det og to tekniske priser til «Spionen» ble det gjennomgående Dag Johan Haugeruds kveld, på bekostning av blant annet filmen «Alle utlendinger har lukka gardiner», som noe overraskende ikke fikk uttelling på noen av sine fem nominasjoner.

Haugerud kan personlig bære hjem prisene for beste regi og beste manus, mens Jan Gunnar Røise fikk prisen for Beste mannlige skuespiller for rollen som læreren som opplever at en av elevene hans dør i konfrontasjon med en medelev. Han takket spesielt Haugerud for å ha skrevet en "vondt i magen"-rolle. «Barn» handler om mekanismene på og rundt skolen og i nærmiljøet i møte med en tragedie der forhistorien er uklar. Thorbjørn Harr hentet hjem prisen for Beste mannlige birolle for rollen som faren til den forulykkede eleven. Den siste skuespillerprisen, Beste kvinnelige birolle, gikk til Ingvild Holthe Bygdnes for rollen i thrilleren «Tunnelen», den norske filmen i 2019 som trakk flest publikummere på kino om man ser bort fra barne- og familiefilmene.

Jan Gunnar Røise (til venstre) vant pris for beste mannlige skuespiller i filmen Barn.

Kunstnerisk sterke

«Barn» var i likhet med «Håp» blant de mest kritikerroste filmene med premiere i 2019, men ingen av disse to trakk det store publikummet på kino. «Håp» ble sett av om lag 40.000 på kino, mens «Barn» stanset på halvparten. 20.000 solgte billetter var noe mindre enn Haugeruds forrige film på kino, «Som du ser meg», men tallet er likevel betegnende for denne typen menneskenære, kunstneriske dramaer der historien står sentralt.

Skal den norske kinofilmen overleve den krisen som bransjen nå står i, svært forsterket av publikumsbegrensningene som koronaepidemien forårsaker, er det nettopp denne typen filmer som er viktig å hegne om. Substansielle historier fortalt av filmskapere med tydelig personlighet og vilje. Slik blir Haugeruds Amanda-sanking et tegn på at kvalitet og internasjonal appell fortsatt står sterkt i en bransje der krav til publikumstall og kommersiell gjennomslagskraft i konkurranse med strømmemarkedet blir stadig tydeligere. Som Haugerud selv sa til Dagsavisen tidligere i år:

– Det er mulig kinofilmen blir mer marginalisert, men det er kinofilm jeg vil drive med. «Barn» er virkelig laget for å bli sett i en kinosal. (..) Du lager andre bilder om det du lager skal ses på en liten skjerm. TV er noe annet enn kinolerret. Kinofilmen må få eksistere som et selvstendig uttrykk. Folk slutter ikke å gå på kino på grunn av strømming. Det er jeg overbevist om.

Her er årets Amanda-vinnere:

Beste norske kinofilm: «Barn»

Beste regi: Dag Johan Haugerud, «Barn»

Beste kvinnelige skuespiller: Andrea Bræin Hovig, «Håp»

Beste mannlige skuespiller: Jan Gunnar Røise, «Barn»

Beste kvinnelige birolle: Ingvild Holthe Bygdnes, «Tunnelen»

Beste mannlige birolle: Thorbjørn Harr, «Barn»

Beste dokumentarfilm: «Selvportrett», regi Katja Høgset, Margreth Olin og Espen Wallin

Beste barnefilm: «Flukten over grensen», regi Johanne Helgeland

Beste kortfilm: «The Manila Lover» av Johanna Pyykkö

Beste utenlandske kinofilm: «Joker»

Beste filmmanus: Dag Johan Haugerud, «Barn»

Beste foto: Øystein Mamen, «Barn»

Beste klipp: Jens Christian Fodstad, «Barn»

Beste lyddesign: Gisle Tveito, «Barn»

Beste originalmusikk: Peder Kjellsby og Arnaud Fleurent-Didier, «Barn»

Beste kostyme: Ulrika Sjölin, «Spionen»

Beste maske/sminke: Siw Järbyn, «Spionen»

Beste produksjonsdesign/scenografi: Jørgen Stangebye Larsen, «Håp»

Beste visuelle effekter: Stephen Coren og Bert Deruyck, «Askeladden – I Soria Moria slott»

Folkets Amanda (stemt fram av publikum): «Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant»