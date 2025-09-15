Karpes Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel da de mottok Røde Kors-prisen i 2023. Terje Pedersen / NTB

Videoen viser en mann og en jente i et helikopter. De to snakker fransk og peker energisk ut av vinduet, der man kan se flere ballonger formet som griser, ballonger – og Toyotaen til Magdi. Femtilapper flyr også forbi.

I skogen nedenfor ser man blant annet en scene.

– Sir, what is down there? skriver de i innlegget. I kommentarfeltet har de også kommentert «lots of things to discover in the oslo woods???» (mange ting å oppdage i skogene i Oslo).

Videoen var mandag ettermiddag sett av over 183.000 personer, innlegget har over 200 kommentarer.

Flere lurer på om de skal legge ut på en ny turné.

TV 2 har vært i kontakt med manageren deres, Silje Larsen Borgan.

«Jeg har ikke noen detaljer jeg kan dele i dag, men anbefaler alle som er interessert, å følge med i Karpes kanaler disse dagene, og melde sin interesse på nettsiden Karpe.no. Dere kan som vanlig forvente top class entertainment», skriver Borgan til TV 2.

Høsten 2022 holdt Karpe ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum med totalt 110.000 tilskuere. I 2023 turnerte de i Europa.