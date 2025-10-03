Mye kjærlighet, og litt hat

Ryktene kom «The Life Of A Showgirl» i forkjøpet før det i morgentimene fredag ble sluppet uten at noen utenforstående hadde fått høre det på forhånd. Et album med 12 sanger, skrevet og produsert sammen med de svenske hitmaskinene Max Martin og Karl Johan «Shellback» Schuster. Med mer lettfattelig, poengtert pop enn de til dels innadvendte visene Taylor Swift har laget i høyt tempo i senere år. For et og et halvt år siden pustet jeg fornøyd ut etter en ekspressanmeldelse av de 16 sporene på «The Tortured Poets Departement», bare for å oppdage at hun plutselig la ut 15 til. Da orket jeg ikke mer. «The Life Of A Showgirl» er enklere å forholde seg til.

Showgirls er egentlig en betegnelse på lettkledde damer på gamle forlystelsesscener. Sangen om en av disse kommer til slutt på albumet, som en duett med Sabrina Carpenter. De synger om Kitty som er med i musikalen «Kismet» og forteller dem at det glamorøse livet kanskje ikke er så godt som det ser ut: «That’s not what showgirls get/they leave us for dead». I kjent Swift-stil kommer Swift med flere tekster som berører det samme temaet.

Albumet begynner med «Opehlia», med en fortellerstemme som er takknemlig for å ha sluppet unna den samme skjebnen som den kvinnelige hovedpersonen i Shakespeares «Hamlet». «Elizabeth Taylor» er en hyllest til skuespilleren med storhetstid på 50- og 60-tallet, som også måtte leve med å få sine personlige forhold eksponert for alle og enhver. Mer generelt er «Cancelled» er sammendrag av erfaringene man gjør seg som elsket og hatet i det sterkeste rampelyset.