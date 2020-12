Musikken stilnet – men viljen lyser sterkt

Det gjør de med boken «Da musikken stilnet», som er ute denne uka. Dokumentarboken tar oss tett på folk som på ulike vis jobber i musikkbransjen, og mer enn 60 aktører – fra alle sider av norsk musikkliv – er intervjuet.

Det har vært sterkt, forteller tospannet, å høre vitnemål og om hvordan livsverk og jobber har gått tapt – over natten. Men den som trodde at boken er en svanesang: Tro om igjen. Boken er en hyllest til alle som har tenkt nytt og kreativt i en kaotisk og vanskelig hverdag.

– Den største utfordringen var at vi ville ha med hele næringskjeden som norsk musikkliv består av. Vi har snakket med lys- og lydfolk, med utstyrsleverandører, teknisk personell og arrangører, i tillegg til mange artister og musikkorganisasjoner, sier Arvid Skancke-Knutsen til NTB. Han forteller at alle som ble spurt, stilte opp.

– Til sammen ble det over 60 intervjuer, som vi har flettet inn i en større tekst, sammen med bilder Per Ole har tatt. Vi har også invitert med folk som har skrevet sine egne tekster, om alt fra å bli alvorlig syk av koronaviruset til strømmekonserter og kulturpolitiske aksjoner.

Arvid Skancke-Knutsen (til venstre) og Per Ole Hagen. Foto: Bente K. Aarskog

– Må berge utestedene

Duoen tenker at dette er en bok for alle som jobber i norsk musikkbransje, men også for alle som bryr seg om norsk musikk.

– Nå må vi prøve å redde utestedene og konsertarenaene, og samtidig hjelpe de mange som sliter, både personlig og økonomisk. Det har vi forhåpentlig satt et bra søkelys på, fortsetter Skancke-Knutsen. Som synes den fineste tilbakemeldingen han kan få, er at de har klart å gi et bilde av en veldig dramatisk tid for norsk kultur- og musikkliv, med de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig.

– Det har vært tatt mange riktige grep, men samtidig har også mange falt utenom hjelpetiltakene, fortsetter han – og tror bransjen må vente en stund før vi kan snakke om en normalisert hverdag.

– Selv om vaksinene heldigvis kan være på plass snart, tar det nok en del tid før ting er tilbake til det normale. Mange har allerede måttet omskolere seg, samtidig som utesteder har begynt å stenge dørene. Det utgjør et alvorlig tap for fremtiden. Norsk musikkbransje består av mange ledd, der vi nå risikerer et stort og langvarig tap av kompetanse. En kaffekopp, en god prat og litt økonomisk støtte kan redde mye. Forhåpentlig viser boken vår at musikklivet holder sammen, og prøver å finne sin vei i en svært krevende tid.

Festival. Foto: Per Ole Hagen

Koronerulling

Fra midten av mars satt Per Ole Hagen i karantene etter et USA-opphold og så på Brakkesyke og Koronerulling. Da Infernofestivalen i påsken ble avlyst, kontaktet han Christer Falck og foreslo at han skulle fotografere konsertene hans på Sentralen. Det ble nesten 30 koronerulling-konserter, og 15 konserter fra Jazz fra Sentralen. Og da Svein Bjørge bestemte seg for å kjøre Steinkjerfestivalen, som kombinert strømming og begrenset publikumsfestival, dro han også dit og fotograferte hele festivalen.

– I tillegg har jeg vært på Vemork kraftstasjon på Rjukan og fotografert en streamingkonsert med Shining, på Oslo Jazzfestival, Blues in Hell, Oslo World og diverse andre konserter på Rockefeller, Røros, Grimstad og Union Scene, for å nevne noe – med totalt rett under 100 forskjellige artister, forteller Hagen. Og selv om det er personlige historier som rulles opp i boken, er det likevel mye som er felles for mange, mener han.

– Absolutt. Jeg kjenner mange i bransjen, og underviser også om musikkbransjen på Universitetet i Oslo, og det har vært veldig interessant å følge hele utviklingen fra mars og til nå. Det er utrolig mange dyktige folk som har jobbet bokstavelig tatt natt og dag for å redde det som reddes kan for hele bransjen, og jeg tror dette lover godt for tida etter korona. Selv om det er enkelte motsetninger innad mellom noen av de mange delene denne bransjen består av, tror jeg den er mye mer samlet i dag enn den var i februar.

Jarle Bernhoft i Steinkjer kirke under Steinkjer­festivalen 19. juni. Foto: Per Ole Hagen.

Feirer kreativiteten

Under arbeidet med boken har duoen fått bekreftet hvor mange dyktige artister og musikere vi har i Norge, de har lært mye om hvor skjørt livsgrunnlaget er for mange frilansere – samt lært enda mer om hvor viktige de forskjellige delene av bransjen er for helheten.

– Og dette er ikke en trist svanesang av ei bok – men en hyllest?

– Det er en hyllest til alle de som gir oss store og viktige musikkopplevelser året rundt, og som i trekvart år har kjempet for sin eksistens. Både de synlige, som artistene og musikerne, og alle de usynlige som bidrar til de gode opplevelsene, slår Hagen fast.

Duoen forteller om sterke inntrykk, der folk har fortalt åpenhjertige historier om hvordan hele livsgrunnlaget og livsverk gikk tapt i kjølvannet av koronakrisen.

– Men som sagt: Dette er ikke noen begravelsestale for norsk musikkbransje. Snarere tvert imot: Vi ønsker å feire all kreativiteten, trassen og musikkgleden som finnes der ute, fastslår Arvid Skancke-Knutsen. (NTB)