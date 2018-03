Varmer i kulda

Nye takter

Tom Roger aadland

5

«Songfugl»

Embacle

Tom Roger Aadland er blitt mest kjent for sine oversettelser av Bob Dylan, noe som kan komme litt i veien for at han lager helt utmerkede sanger fra grunnen av selv. Siden sist har han også skrevet tekster til flere av låtene på Hellbillies-albumet «Søvnlaus». På tide med et nytt album med helt eget materiale.

Sangeren fra Haugesund begynner med «Vestland, Vestland». Ikke den med Sissel Kyrkjebø, heller ikke den som Vilde og Anna vant Melodi Grand Prix Jr med i fjor, Aadland låter ofte litt mørkere, og noe betenkt, men likevel like overveldet til slutt. Sammen med fjorårets sesongbetonte singel «Sommaren utan ende» er dette sånne sanger som kunne få oss til å tro at Aadland er i ferd med å fri til et større radiopublikum. Men det blir med disse to. De andre sangene ville være like fine å høre på radio, men ikke så opplagte i et formatert miljø.

Produsent Lars Voldsdal bygger opp stemingsfulle lydbilder rundt sangene. De er ofte romantisk følsomme, og gjør seg godt i store arrangementer, ofte med en strykerkvartett som ornament. Bandet til Aadland er utmerket: Kjetil Steensnæs på gitar, Tor Egil Kreken på bass (begge fra Darling West), Erland Dahlen på trommer og Sigbjørn Apeland på orgel. De slår seg aller mest løs i «Moskusen på Dovre», der Lars Håvard Haugen i tillegg trår til på svært elektrisk gitar. Et annet høydepunkt er den tyngste sangen, både musikalsk og tekstmessig, «Skal eg tilgje», som er en duett med Anne Lise Frøkedal.