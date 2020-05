Ut i verden med Silje Nergaard

Tidligere i vår skrev vi pent om albumet «Japanese Blue», med nedstrippede versjoner av Silje Nergaards gamle sanger, spilt inn med pianisten Espen Berg. Det kunne vært et 30-årsjubileum så godt som noe, men nå kommer et helt nytt album også: «Hamar Stasjon/Hamar Railway Station», en dobbel tittel som forteller at albumet er spilt inn med både norske og engelske tekster.

Når Silje Nergaard nå markerer en 30 år lang karriere er det debutalbumet fra 1990 som feires. Men hun hadde allerede flere år bak seg i rampelyset da dette kom ut. Hun var bare 16 da hun i 1983 fikk et lite gjennombrudd på jazzfestivalen i Molde, på en nattjam med bassisten Jaco Pastorius (Weather Report/Joni Mitchell). Denne ble overvært av jazzjournalisten Randi Hultin, som sendte en begeistret rapport til Dagbladet dagen etterpå. Den første omtalen av Silje (som ofte har vært artistnavnet hennes) i Nye Takter går tilbake til 1984, da hun ga ut singelen, «One Of These Mornings»/»My Funny Valentine». Det er sistnevnte som blir omtalt. «Silje synger nydelig», mente anmelder Tore Sørensen, og Dag Arnesen spilte en pianosolo som «setter en spiss på den jazzige stemningen». Derved var tonen satt for mye av det som skulle komme.

– Årene etterpå var helt topp. Jeg har tro på å ta seg god tid. Jeg spilte i band, sang på klubber og barer, og komponerte mye rart. Jeg forsøkte å få platekontrakt noen ganger i løpet av disse årene, og sendte kassetter rundt til selskapene. Den eneste som svarte var Terje Engen i Sonet, som takket nei, fordi han ikke kunne henge meg på noen knagg. Jeg syntes det var fint at han sa nei, i stedet for ikke å svare. Og det ble aldri så lett å henge meg på en knagg, sier Silje Nergaard.

Debutalbumet «Tell Me Where You’re Going» var oppkalt etter en sang som først kom ut på singel, med Silje assistert av Pat Metheny på gitar. Singelen ble en liten hit i Storbritannia, albumet kom ut på et britisk selskap.

«Til tross for enkelte glatte tendenser er dette en smakfull debut som lover godt for framtida, med et jordnært preg som kler stemmen godt», skrev jeg i anmeldelsen her i avisa. Og videre om luftig sofistikert popmusikk, slik det ofte blir når musikere med jazzbakgrunn går i mer populære retninger. Jeg ser selv at anmeldelsen bærer preg av fortidas musikkjournalistiske skepsis til «det glatte», altså flinke musikere som gjør jobben sin så godt de kan. Men anmeldelsen er også opptatt av spørsmålet som preger veldig mye av det som er skrevet om Silje Nergaard siden. Er det pop? Er det jazz?

– Jeg var ikke forberedt på dette. Jeg har en intuitiv måte å være i musikken på. Hjemme hos oss hadde jeg vokst opp med jazz, visesang og Abba. Jeg hadde med meg et sammensurium av musikk. Jeg var bare opptatt av å lage de fineste melodiene jeg kunne. Og jeg fikk spille med de beste musikerne. Jeg var aldri opptatt av hva slags musikk det var. Men så begynte alle å spørre om dette, sier hun nå.

Dette spørsmålet ble også aktualisert da Silje Nergaard fikk sin første Spellemannpris, attpåtil som Årets Spellemann, etter albumet «Nightwatch» i 2003. Da hadde hun vært nominert fire ganger før, uten å nå helt opp. Som vi bemerket den gangen – hun var sannsynligvis alltid for pop for en jazzjury, for jazz for en popjury. Prisen som Årets Spellemann var derfor vel fortjent. Og problemstillingen har blitt merkbar mindre i årene som har gått siden.

– Dette er mer akseptert nå. Stilene har smeltet inn i hverandre. Jeg synes det er rart at folk har vært så opptatt av dette. Er det ikke bedre at jeg lager noe ingen andre lager, spør hun.

Med sitt nye album har hun i hvert fall laget noe som er helt for seg selv. Et konseptalbum å reise med tog, men utgangspunkt i Hamar, der hun vokste opp. Også i musikken går lyden av toget igjen som et motiv, med rytmer fra damplokomotiv som er mer NSB enn Vy, for å si det sånn.

– Toget tar oss trygt med fra sted til sted. Musikere vil aller helst sitte på et tog, hvis det er mulig. Men det krever mer utbygging av jernbanen hvis det skal være mulig, sier hun, som dagens samferdselspolitiske utspill.

– For første gang har jeg laget et konseptalbum. Jeg har alltid vært opptatt av å reise. Da jeg bodde på Hamar var jeg en drømmer, som var veldig opptatt av den store verden utenfor. Det var noe mystisk med jernbaneskinnene som forbant byen med resten av verden. Da jeg begynte å synge fikk jeg sett hele verden. Nå er jeg kommet tilbake til stasjonen, og har skrevet sanger fra perrongen.

De engelske tekstene er av hennes faste tekstforfatter Mike McGurk. De norske er levert av Trygve Skaug, Kristin Sandberg og Ole Paus. Nergaard har komponert musikken på forhånd, og gitt den fra seg føringer på hva sangene skal handle om. De norske og engelske tekstene er laget uavhengig av hverandre. – Siden dette handler om Hamar ville jeg gjøre det på norsk. Og siden jeg har lyttere over hele verden ville jeg gjøre det på engelsk også. Det har vært mye arbeid, for både språket og musikken ligger så dypt inne i oss. Jeg ble litt svimmel av to språk. Jeg måtte skille innspillingene fysisk, i tid.

Det nye albumet skulle vært lansert med konserter i Norge, Tyskland og Nederland, men dette blir det ikke noe av nå. De siste ukene har Silje Nergaard i stedet gjort en nettkonserter hjemme hos seg selv på Ekeberg i Oslo, hennes «Living Room»-sessions, akkompagnert av forskjellige musikere fra gang til gang.

– Jeg har spilt med veldig mange fantastiske folk i årenes løp. Nå er alle ledige, så jeg har tatt for meg forskjellige epoker og plater hver gang. Vi har en ganske bra jazzklubb her.

I opptakten til 30-årsjubileet ble det også kjent at Silje Nergaard har fått Statens stipend for etablerte kunstnere. 276.000 kroner i garantert inntekt i ti år framover.

– Det så jeg virkelig ikke komme. Det er helt uvirkelig, men det betyr jo at jeg har blitt sett i disse 30 årene. Nå har jeg lyst til å fokusere er på ting jeg ikke har gjort før. Jeg er helt åpen, sier hun.