Superhelten Kendrick

Nye takter

Diverse artister

5

«Black Panther The Album»

Interscope / Universal



Kendrick Lamar er hovedpersonen på denne utgivelsen med musikk fra filmen «Black Panther». Filmen om superhelten Black Panther har satt rekorder i forsalg i USA og kan med det bidra til å endre maktforholdet i Hollywood noe. Ja, som i betydningen at en superhelt ikke må være hvit. Også filmer med afroamerikanere kan sette rekorder og prege populærkulturen.

Les også: «Black Panther»: Panter viser klør



Kendrick Lamar. Foto: NTB scanpix

En kinofilm er ikke svart eller hvit. Den er bra eller dårlig. Med suksessen til «Black Panther» kan meget vel en ny æra være på gang. Vi ser det også på Oscar-nominasjonene i vinter. Her er det flere afroamerikanere som kan vinne priser. Men en rapper trenger da heller ikke være svart. Akkurat som at en superhelt ikke må være hvit. Kan det være noe i Kendrick Lamars setning i The Weeknd-samarbeidet «Pray For me»? Den entret topp ti i USA denne uka. Her sier Kendrick: «Who need a hero? You need a hero, look in the mirror, there go your hero». Og der er noe av magien ved «Black Panther». Alle trenger noen å se opp til som også ligner litt på seg selv. Du trenger å vite at jo, det er faktisk mulig å realisere en drøm. Og akkurat svarte helter har vært mangelvare i Marvel-universet. Ja, om vi ser bort fra et par biroller da. Når så endelig Black Panther får en egen film, er det få som passer bedre til å stå for albumet fra filmen enn Kendrick Lamar. For dette er i bunn og grunn et Kendrick Lamar-prosjekt, og samtidig et eksempel på «black excellence» fra en rapper som har stor makt i sine skrevne ord.

K. Dot har altså kuratert albumet og det formidler en stemning som, etter traileren å dømme, matcher filmen veldig så godt. Regissør Ryan Coogler valgte Kendrick Lamar til å stå for albumet fra filmen. Coogler mente han var den rette artisten nettopp fordi han har noe av det samme prosjektet i sin karriere som filmen søker å fortelle noe om.

Hiten her skulle være «All the Stars», som har fått kritikk for å stjele ideen til videoen fra kunstner Lina Iris Viktor, men det er «Pray For Me» som gjør best fra seg når det kommer til hitpotensial. Den er kanskje ikke noe høydepunkt for verken The Weeknd eller Kendrick, men den kan meget vel bli en svær hit.

Albumet er en anelse sprikende, og særlig er et par av forsøkene på pop litt odde. Men det må legges til at det aller meste her står seg fint sammen. Ja, til og med noe som kan minne om techno i «Opps», sklir fint inn her. Albumet føles relevant, og til neste film vil det nok være rift om å få være med og bidra med musikk. Med denne filmen starter en ny mytologi, og albumet minner om en slags begivenhet. Og akkurat det fortjener de to kongene Kendrick Lamar og Black Panther.