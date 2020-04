I helga har avisa Verdens Gang avslørt at Nicolai Tangen, påtroppende leder av oljefondet, men enn så lenge privat investor, i fjor inviterte 130 norske samfunnstopper til alle tiders seminar i USA.

Her var også nåværende oljefondsleder, en regjeringsadvokat, arbeids- og sosialministeren, Schibsted-sjefer og mange andre. Som blant mye annet fint fikk en privat konsert med Sting, som ble betalt med en million dollar.

Man skal være forsiktig med å gi for mye oppmerksomhet til sitt eget ekkokammer, men det er forbausende hvor mange kulturmennesker som på sosiale medier har fremhevet denne konserten med Sting som det verste med hele opptrinnet.

Sentralbanksjefen: Absolutt ingen kobling mellom konferanse og Tangen-ansettelse

La meg nå avsløre for dem som ikke vet det fra før, at dette med store artister som spiller for store summer for det private næringslivet, og for litt mindre summer for offentlige institusjoner, er en viktig del av økonomien i musikkbransjen. Det er bare så sjelden vi får vite hvor store disse honorarene egentlig er.

De aller fleste norske artister, fra a-ha og nedover, er villig med på såkalte eventer. Ni millioner kroner for en konsert er nok godt over markedsprisen for Sting, men han skal jo ha noe ekstra for å stille opp for folk som ikke er så interesserte i å høre ham synge.

Dette er nemlig noe jeg aldri har forstått med denne virksomheten. Klart det er fint å smykke seg med å ha kjente artister med på fest. Men så forskjellig som musikksmaken er blant folk flest, må man må anta at mange av de tilstedeværende gjestene ikke har noen interesse av å se selv de dyreste stjernene det går an å by på. Vil man sine gjester så vondt?

Det er som å satse alt på én eksklusiv rødvin til middagen, selv om de som foretrekker øl, brus eller vann da går skuffet hjem. Har man ni millioner å avse til sånt, så vær så god. Det antyder imidlertid kanskje litt om prioriteringene man gjør ellers.

Sting er i tillegg til dette en av de mest hånede skikkelsene i musikklivet. Han har vært veldig lett å gjøre narr av. Tro meg, dette har jeg gjort meg skyldig i selv noen ganger, i årenes løp. Det er noe med den sofistikerte selvsikkerheten hans, kombinert med den utstrakte veldedigheten, som får ekstra mange til å reise bust.

Men vi vet ikke hvordan Sting bruker alle pengene han tjener. Det kan hende han gir den rett videre til en motstandsbevegelse i Sør-Amerika.

De som følger med på sånt, mener å vite at Sting offentlig har støttet rundt 50 ideelle organisasjoner i årens løp. Det kan også hende at han bygger et nytt anneks til en herskapsbolig i et skatteparadis. Han får gjøre som han vil.

Vi har ikke sett lista over alle deltakerne på seminaret til Nicolai Tangen. Vi vet ikke om det bare var samfunnstopper som var invitert, eller om han også tok med det vi nå vet er virkelig samfunnskritisk personell, som helsearbeidere, renholdere og ansatte i dagligvarebutikker. Men jeg tror vi vet svaret.

Jeg tror også at det er flere av deltakerne som kommer til å ha mye å svare for de nærmeste dagene. Dette er svært mye mer alvorlig enn at Sting skal ha fått ni millioner kroner for å spille for denne forsamlingen.

Og hva man nå måtte mene om denne gjestelista, så er det ikke det samme som å spille for tvilsomme diktatorer i fjerne land, slik mange superstjerner også har gjort når honoraret er høyt nok. (For ordens skyld: Sting har blitt beskyld for dette også, etter et besøk i Usbekistan i 2010. Honoraret var visstnok det samme der.)

Man skal selvfølgelig ikke undervurdere kulturens rolle i faglig sammenheng. For min egen del er et av de beste minnene fra min «bortreiste» seminarhistorie å få synge «Bad Moon Rising» sent på kvelden sammen med et ungarsk danseorkester på Sundvolden en gang på 90-tallet. Uten sammenligning med Sting for øvrig. Men så tok jeg heller ikke ni millioner kroner for opplevelsen.

