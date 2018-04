Nye takter

Avdelingen på Øya presenter fire ganske forskjellige deler av virksomheten til selskapet: Neneh Cherry, Lindstrøm, Dungen og Deathprod (Helge Sten). Dette skjer på den overbygde Sirkus-scenen lørdag 11. august.

Rød tråd

– Kvelden er programmert for å ha en rød tråd, som viser til det vi har gjort historisk, sier grunnlegger Joakim Haugland.

– Neneh Cherry er den største og mest kjente av artistene. Lindstrøm er en av dem som har vært med oss lengst. Han spiller ofte det siste han har laget, men her kommer han med låter som summerer opp hele karrieren. Siden Smalltown Supersound også er kjent for eksperimentell musikk er det ingen som passer bedre enn Helge Sten. Og så kommer Dungen med den utflytende rocken, forteller Haugland.

Kjente artister

Når det nå feires 25-årsjubileum regner Haugland tida tilbake til den spede begynnelsen hjemme i Flekkefjord. Da handlet det ikke om utgivelser fra til dels svært kjente artister, med distribusjon på verdensbasis. Smalltown Supersound begynte som et navn Haugland brukte på hva som helst.

– Det var ingen stil og ingen tanke bak. Det var bare noe jeg drev med i tillegg til rockklubb, rockfestival og cinematek, har han fortalt.

I takt

Først mot slutten av 90-tallet begynte utgivelsene å komme systematisk. Sånn kan man si at utviklingen til Øyafestivalen og Smalltown Supersound har gått parallelt.

– Jeg er egentlig ikke så glad i festivaler, men jeg har vært på Øya siden de startet på Kalvøya. Vi har utviklet oss litt i takt, forteller Haugland.

– Øyafestivalen har tidligere aldri brukt en scene til denne type markering, men Smalltown Supersound er et så spesielt selskap at vi gjør et unntak, sier pressesjef Jonas Prangerød.

Bedre og bedre

I løpet av året kommer også et trippelalbum der Prins Thomas mikser sammen hele katalogen til Smalltown Supersound til ett nytt verk, og en bok utformet av Haugland sammen med Kim Hiorthøy. Hvordan går det ellers med plateselskapet i strømmealderen?

– Jeg vil faktisk si at det er bedre enn noen gang. Jeg er platesamler selv, og jeg mener at for å være en label, må ting komme ut på vinyl. Det gjorde de ikke da jeg startet. Nå får vi i pose og sekk. Musikken når ut i hele verden på strømmetjenester, men kommer også ut i fine utgaver på plate.

Patti Smith

Nå skal det sies at Smalltown Supersound ikke får hele Sirkus for seg selv denne siste dagen av Øya. Patti Smith avslutter hele kvelden. Da kan Joakim Haugland benytte anledningen til å få kontrakt med henne også?

– Vi ga faktisk ut ei plate som en hyllest til henne i 2005, med Mats Gustafsson og Sonic Youth («Hidros 3»). Mats er hennes største fan, så jeg spurte ham om han kunne gjøre noe for denne anledningen, men han var dessverre opptatt. Han måtte bare rive seg i håret.

