Sigrid – Lyden av 2018

Nye takter

21 år gamle Sigrid er den yngste som har vunnet denne prisen siden Adele fikk utmerkelsen «Sound Of 2008» som 19-åring for ti år siden. I mellomtiden har den gått til navn som Ellie Goulding, Michael Kiwanuka og Sam Smith, så det er ingen tvil om at dette er et godt utgangspunkt for satsingen videre.

– Sjukt stas

– Dette betyr veldig mye for meg. De som har gått til topps før er briter og amerikanere, og her kommer jeg fra Ålesund. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg kunne vinne, så det kom som et stort sjokk, sier Sigrid Raabe på telefon fra London, midt inne i en så lang rekke intervjuer at hun kaller fredagen den mest «crazy» dagen hun har opplevd så langt. – Det er sjukt stas, legger hun til.

Lo og gråt

Sigrid selv fikk vite om kåringen allerede mandag, i et forhåndsinnspilt TV-intervju på BBC, av en reporter som stilte henne det uunngåelige «hva føler du nå»-spørsmålet.

– Selvfølgelig spør du om det, nå som jeg holder på å begynne å grine, svarte hun, lattermild og gråtkvalt på samme tid.

Nyheten ble kunngjort for resten av verden av BBC fredag morgen. På formiddagen ble seieren feiret ved å framføre hennes seneste singel «Strangers» direkte på BBC Radio 1, sammen med en versjon av Ellie Gouldings «Anything Could Happen», for å trekke trådene tilbake i konkurransen. Hennes kommende turné i Storbritannia var allerede utsolgt før hun ble «Lyden av 2018».

Mange utmerkelser

I disse dager er det ett år siden Sigrid ga ut «Don’t Kill My Vibe» på singel. Utmerkelsene har kommet tett i det siste. Før jul ble hun årets nykommer under P3 Gull i NRK. Tirsdag ble hun nominert til tre Spellemannpriser, for årets låt, årets nykommer og årets popsolist. Det er bare tre uker siden sist vi snakket med henne da «Don’t Kill My Vibe» ble kåret til årets låt av et samlet norsk anmelderkorps. En sang som handler om hvordan det føltes den gangen eldre og mer erfarne låtskrivere på en nedlatende måte fortalte henne om hvordan det skulle gjøres. – Det er helt ekstremt fint å vinne med den låten. Den handler om en kjip opplevelse. Derfor er det utrolig gøy at den har betydd så mye for karrieren min, sa hun da. Men helst ville Sigrid snakke om sin medvirkning på Nobelkonserten. Det var utrolig sterkt å være en del av den konserten. Jeg synes ICAN er så fantastisk og viktig jobb, fortalte hun. Like etterpå var hun intervjuet av NRK P2 om hvordan det var å være en av årets mest omtalte norske artister i utlandet.

– 2017 var et veldig morsomt år. Altså, for meg. Ikkje så veldig morsomt år politisk sett, på mange måter, sa hun der.

Stor popmusikk

Nå følger Sigrid etter et av sine største forbilder som BBCs utvalgte «Sound of»:

– Da jeg hørte det første albumet til Adele skjønte jeg hvor stort popmusikk kunne være. Da skjønner jeg også hvor stort dette er. Jeg må bare klype meg selv i armen, sier Sigrid. Som også vil legge inn et godt ord for Alex O’Connor, bedre kjent som Rex Orange County, som kom på andreplassen bak henne. Blant dem som er blitt nr. 2 i senere år er James Blake, Frank Ocean og Rag’n’Bone Man. Men Sigrid har vunnet!