Salt tar full sats og åpner med konsert med Erlend Ropstad 15. juni. Dette er dagen alle håper og tror det skal være lov å samle 200 mennesker på offentlige arrangementer i Norge. Her er det ikke én dag å kaste bort?

Les også: Nå er Erlend Ropstad tilbake på scenen

– Vi bare gønner på, og gambler på dette. Det er i alle fall signalene som er kommet, sier Erlend Mogård-Larsen, Bylarm-grunnleggeren som nå er kultursjef på Salt.

Mange ekstrakonserter

Salt fortsetter utover sommeren med et variert program, med en rekke artister som vanligvis spiller for mange flere enn 200 mennesker, på et sted som har plass til 2.000. Fra før er det annonsert en konsert med Stein Torleif Bjella, som allerede er blitt en ekstrakonsert, og en ekstrakonsert til, og nå en fjerde konsert som også kommer til å bli utsolgt.

Det blir også en spesiell opplevelse for gruppa No. 4, som skal gjøre fire konserter på én dag, 3. juli, klokka 12, 15, 18 og 21.

Hit kommer navn som Minor Majority (26/6), Adam Douglas (29/6), Morgonrode (6/7), Ingebjørg Bratland (7/7), Frida Ånnevik (9/7), Onkl P (23/7), Marja Mortensson (24/7), Keiino (25/7), Øystein Greni (1/8), Bjørn Eidsvåg (2/8), Ketil Bjørnstad (10/8), Jarle Bernhoft (19/8) og Ida Jenshus (20/8)

Les også: Jarle Bernhoft tilbake på scenen

De fleste er satt opp men én konsert, men det kan fort bli både to og tre samme dag hvis billettsalget baller på seg.

Hjulene ruller

– Det viktige nå er at alle vi som driver med dette får hjulene i gang, sier Erlend Mogård-Larsen på Salt.

– Økonomisk er det begrensende muligheter i forhold til å få det til å gå rundt. Men artistene har lyst til å spille igjen. Og når No. 4 kan gjøre fire konserter, med til sammen 800 mennesker og en billettpris på 490 kroner, så er det selvfølgelig en god økonomi i det, selv om de må spille flere ganger.

For arrangører som vi komme i gang igjen så fort som mulig er det mye å passe på nå.

Les også: No. 4 er blitt et av Oslos største band

– Det kommer til å ta tid før folk igjen føler seg trygge på være sammen med andre. Jeg kjenner på denne frykten selv bare jeg er i butikken. Det må vi ta på alvor.

Erlend Mogård-Larsen legger til at Salt har stått bak et seminar for andre arrangører om nye forholdsregler. De må for eksempel også tilpasse seg nye regler for lydnivå. Det skal gå an å kommunisere med andre på én meters avstand når musikken spiller. For egen regning kan vi håpe at folk i år ikke kommuniserer like mye med hverandre som før, mens artistene står på scenen.

Dogmearrangementer

– Dette er som dogmefilmene til Lars von Trier. Vi har et sett regler, og så får vi se hva vi kan få ut at det. Kanskje går det an å snu ting på hodet. Vi er vant til å gå på konsert på kveden, men kanskje kan man like godt gå ut tidligere på dagen, og gjøre noe annet hyggelig sammen på kvelden. Det er gøy å bryte dette mønsteret også, og tenke litt annerledes rundt hva konserter er. Pandemien gir også muligheter til å oppdage andre måter å formidle kunst på.

Ny framtid

Salt hadde opprinnelig avtale med Oslo Havn og Hav Eiendom om å holde til på Langkaia ut 2020. Nå har de fått forlenget avtalen til ut 2022.

– Vi synes Salt er viktig for dette området. Det var et litt skummelt strøk som vi har tatt i bruk og gjort til en god opplevelse, mener Mogård-Larsen.