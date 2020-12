Taylor Swift

I disse dager sitter veldig mange musikkinteresserte og strever med å bestemme seg for hva som var årets beste plater. Jeg er der selv, helt i sluttfasen for å avgjøre om hvilken jeg liker best av Bob Dylans «Rough and Rowdy Ways» eller «Folklore» med Taylor Swift.

Så kommer «Evermore» og utsetter avgjørelsen. Ikke fordi den truer med å blande seg inn på toppen, men man kan jo ikke høre på eldre plater om igjen når Taylor Swift har noe nytt å by på. Men Bob Dylan mot Taylor Swift, vi så ikke den komme for noen år siden. Det kom som en overraskelse da den da langt mer kredible Ryan Adams ga ut sin egen versjon av Swifts «1989» i 2015, men vi skjønner nå at det er mindre forskjell på folk en mange liker å tro.

Taylor Swift har nettopp minnet oss om «Folklores» fortreffelighet ved å komme med en film der hun framfører alle sangene levende i studio. «Folklore» var en kjærkommen sommerferieattraksjon. Kunne man ikke reise langt bort var det en grei kompensasjon å sitte på verandaen å høre på Taylor Swift. Hun skriver i omslagsnotatene til det nye albumet at de ikke klarte å stoppe å lage sanger da de først hadde kommet i gang. Hun kaller «Evermore» et søsteralbum, og gir det et «folklore»-perspektiv som i eventyrene: Å komme til skogkanten med valget om å gå videre inn, eller å snu seg å gå hjem.

Samarbeidet med produsentene og låtskriverne Jack Antonoff og Aaron Dessner videreføres. Mest sistnevnte denne gangen. Vi hører stadig mer hvordan Taylor Swift har nærmet seg denne mer alternative delen av popmusikken. Når hele Dessners The National er med i «Coney Island», da hører vi virkelig hvor nært uttrykket deres er hverandre. Selv om stemmen til Matt Berninger er og blir langt mindre omgjengelig enn Taylor Swifts kan innholdet i sangene hennes være like dypt og mørkt. Dette er en uromantisk duett, full av brutte forventninger, men flott å høre på.

Taylor Swift har gjort spor 5 til ei greie med albumene sine, gjerne med mer harde utfall enn ellers. Denne gangen kommer «Tolerate», en helt vidunderlig sang om å være ung og underdanig i et forhold, og forsøke å tolerere dette.

Her er en rekke andre dramatiske romantiske betraktninger også, noen kanskje selvopplevde, andre med et persongalleri som inviterer til nærmere bekjentskap. Det er dette som kalles «innholdsrike» sanger.

«No Body No Crime» er et aldri så lite krimdrama, spilt inn med gruppa Haim, med Ester Haim i fortellingens hovedrolle. Her er både banjo og steelgitar, men fortsatt høres det mer ut som alternativ poprock enn country og western. Det sangen der hun kommer nærmest den opprinnelige countrymusikken heter for sikkerhets skyld «Cowboy Like Me».

Også Justin «Bon Iver» Vernon kommer tilbake her, i det avsluttende tittelsangen. En virkelig deprimert november- og desembersang, men med den gode konklusjonene om at «this pain wouldn’t be for evermore».

«Folklore» var bare et litt for langt album for sitt eget beste med sine 63 minutter. Denne nye timen er for mye på en gang. Her er flere sanger som er litt under middels i hennes målestokk, men det hadde vært smålig å be Taylor Swift holde opp, så lenge hun føler at hun har enda mer på hjertet.

Taylor Swift skriver på omslaget at hun ikke aner hva som blir det neste for hennes del. Altså vet vi ikke om hun fortsatt spiller inn sine gamle sanger om igjen, i protest mot at rettighetene til originalinnspillingene er solgt og videresolgt utenfor hennes egen kontroll. Det virker i alle fall som hun har veldig god kontroll over det som skjer nå.