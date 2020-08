I pressemeldingen heter det at noen av artistene vil være med fra 2020-programmet, mens andre vil være helt nye.

– Etter en sommer som ble helt annerledes enn planlagt, starter nå arbeidet med å gi alle de beste Øya-opplevelsene noensinne om et år. Vår målsetting er å by på et stort og variert Øya-program, akkurat som vi vet at publikum liker det, sier pressesjef Jonas Prangerød.

Selve Bon Iver blir å høre onsdag 11. august, samme dag som landsmennene i Bikini Kill så vel som Emilie Nicolas.

Torsdag 12. august er det duket for britiske Michael Kiwanuka, mens Øya på lørdag 14. august har fått på plass Aurora, Sondre Lerche, Kvelertak, Kamara.

Også Ugbad Musti, som bruker artistnavnet Musti og som kalles «et av de mest spennende unge navnene i musikk-Oslo», er på plass på Øyas hovedprogram i 2021, etter å ha holdt minikonsert på bibliotekscenen i fjor.

