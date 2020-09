Øya planlegger for full 2021-festival: – Vi må bare håpe på at verden snart blir litt mer normal

– Vi planlegger for full festival per dags dato, sier leder for Øyafestivalen i Oslo, Tonje Kaada.

Bookingen er godt i gang, og festivalen vil slippe en rekke store og mindre norske og internasjonale artister utover høsten.

– Vi er helt avhengig av å planlegge neste års festival nå, om vi i det hele tatt skal klare å ha en festival for publikum å gå til dersom det åpnes for dette neste sommer – noe vi både tror og håper, sier festivalleder Kaada til NTB.

Hun påpeker at verken festivalledelsen eller noen andre med sikkerhet kan si hvordan situasjonen vil være da.

– Det vi vet, er at det internasjonalt, både innen sport og kultur, jobbes med store prosjekter for hvordan man skal få opp store arrangementer igjen på en trygg måte. Vi har akkurat deltatt på et to dagers internasjonal webseminar med store deler av festivalbransjen fra hele verden, og det er mange som jobber strategisk med å skape trygge rammer for å takle et samfunn med smitte og store arrangementer.

Krysser fingre for vaksine

Kaada opplyser at dette er noe man også jobber med i Norge, og som man ønsker å gå i dialog med myndighetene om etter hvert.

– Det er veldig mye kunnskap i bransjen, og vi er sikre på at det er mulig å utvikle fremtidige retningslinjer og sikkerhetstiltak som gjør at det man kan gjennomføre langt større arrangementer enn dagens 200-grense på en COVID-19-sikker måte.

Tonje Kaada skriver i en epost til NTB at Øya-arrangørene «savner Tøyenparken, artistene, publikum, våre frivillige og alle andre venner, og må bare håpe på at verden snart blir litt mer normal».

– Vi velger å være positive, krysser fingrene for en rask vaksine, og tror uansett at vi gjennom konstruktiv dialog skal klare å bidra til at profesjonelle norske festivalarrangører kan skape et sikkert miljø for publikum i årene fremover.

Forbeholden helseminister

Men helseminister Bent Høie var svært forbeholden da NTB spurte ham om Festival-Norges utsikter til neste sommer, sett i forhold til om man skulle komme i gang med en vaksine.

– Det er det dessverre for tidlig å si noe om nå. Folkehelseinstituttet jobber nå med en vurdering av det som skal være en nasjonal vaksinasjonsstrategi. Det vil jo avhenge av hvilke typer vaksiner som blir godkjent, og hvilken rekkefølge og omfang for vaksiner i løpet av 2021. Jeg har selvfølgelig det samme håp som alle andre at sommeren 2021 skal bli noe enklere enn sommeren 2020, sa Høie, som minnet om at denne sykdommen ikke bare er farlig for de gamle og de som er i risikogruppen.

– Om smitten sprer seg i hele befolkningen så vet vi jo nå dessverre at også en del andre kan bli alvorlig syke, sier Høie.

Tonje Kaada sier hun synes det er forståelig at helseministeren svarer slik nå.

– Han har som oss fleste andre minimal info om hvordan verden med covid-19 ser ut om 10–12 måneder. Fra vårt perspektiv tenker vi at om de fleste i risikogruppen er vaksinert, så ligger ting enda bedre til rette for store arrangementer hvor man jobber seriøst og kunnskapsbasert for å minske smitterisikoen i forkant og underveis.

200-regelen «rigid»

– Regjeringen har fått kritikk for det som hevdes er en manglende innsikt i hvor lang tid i forveien konserter og festivaler har som tidshorisont?

– Vi er veldig glade for at myndighetene har lagt til rette for økonomisk kompensasjon av avlyste arrangementer i 2021. Når de nå sier at fokus skal dreies mot stimulering, forventer jeg at de setter seg inn i vår situasjon, og at de er villig til å diskutere alternative retningslinjer og sikkerhetstiltak som gjør at det er mulig å sikre større utendørsarrangementer i 2021 på en covid-19-sikker måte, sier Kaada.

Og kaller dagens regel om maks 200 publikummere på arrangementer for «rigid».

Øya-lederen ønsker ikke å kommentere om avtalene hennes festival gjør med musikerne har endret seg. På spørsmål om det finnes forsikring mot koronaavlysninger i musikkbransjen, kjenner ikke Kaada til noen i Norge som har forsikring som dekker korona.

– Det har vært veldig vanskelig å få dekning mot pandemi etter svineinfluensa, og nå som korona er et faktum er det ingen forsikringsselskaper som tilbyr forsikring som dekker koronaavlysning.