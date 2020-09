Nytt album, ny låt fra Bruce Springsteen

Tittellåten på «Letter To You» er allerede ute, komplett med ny video der «The Boss» beveger seg i vinterlandskap i svart/hvitt. Det låter umiskjennelig E Street Band av hele opplegget: Nils Lofgren, Stevie Van Zandt, Roy Bittan, Patti Scialfa, Garry Tallent, Max Weinberg, Charlie Giordano og Jake Clemons. Dette er da også det første albumet Springsteen har gitt ut med sitt trofaste band siden «High Hopes» for åtte år siden.

I fjor ga Springsteen ut albumet «Western Stars», med storslått arrangerte sanger, blåsere og strykere, gjerne visper på trommene. Det var lite igjen av den muskuløse rocken, som han er aller mest kjent for. «Letter To You» antyder at venner av den hardere siden av Springsteen nå får mer av det de forventer fra denne kanten. «Letter To You» blir hans 20. studioalbum.

Bruce Springsteen og The E Street Band kom sammen i studio i New Jersey, og spilte albumet rett inn på fem dager – en metode de aldri har benyttet seg av før. – Jeg elsker lyden av the E Street Band som spiller live i studio, på en måte vi aldri har gjort før, og helt uten overdubbing. Det viste seg å bli en av de beste innspillingsopplevelsene jeg har hatt noensinne, sier Springsteen i pressemeldingen.

Albumet inneholder 12 sanger. Ni av dem er helt nye, tre en nyinnspillinger av sanger som ble skrevet på 70-tallet, men ikke er gitt ut før: «Janey Needs a Shooter», «If I Was The Priest» og «Song for Orphans».