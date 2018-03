Nordens beste album

Nye takter

Nordic Music Prize deles ut til fjorårets beste album fra de nordiske landene. Av 12 nominerte var det tre favoritter til å vinne prisen i år – «Plunge» med Fever Ray fra Sverige, «Utopia» med Björk fra Island – og Susanne Sundfør.

– Albumet er en dristig avstikker for henne, men bekrefter et fantastisk talent. Rent og vakkert, med både sterke klassiske sanger og eksperimentering. En presentasjon av en fantastisk stemme, heter det i juryens begrunnelse.

En rekke triumfer

At prisen deles ut på Bylarm er passende for en artist som først spilte på denne festivalen i Tromsø i 2006, og ga ut sitt første album like etter et lite gjennombrudd på Bylarm i Trondheim i 2007. Siden har Sundfør feiret en rekke triumfer. Hun var en stor favoritt til å vinne flere priser under Spellemannprisen søndag, men ble slått i alle klassene. Etter at Astrid S ble kåret til Årets Spellemann sende Sundfør en melding til henne med «You go girl» og tre hjerter på Twitter.

Juryen ga to andre nominerte hederlig omtale i år: Den svenske hip hop-artisten Yung Lean for «Stranger», og den norske eksperimentelle gitaristen Kim Myhr for «You I Me». De nominerte til Nordic Music Prize plukkes ut av en nordisk jury, men vinneren blant disse 12 pekes ut av en jury som kommer utenfor Norden. Det er tredje år på rad at prisen går til en norsk artist, etter Jenny Hval i fjor og Band Of Gold i forfjor.

Et stykke igjen

Nordic Music Prize går vekselvis til helt opplagte favoritter som First Aid Kit og The Knife og til outsidere som er ukjente for de fleste utenfor artistens hjemland, som Goran Kafjes (Sverige) og Mirel Wagner (Finland). Prisen har imidlertid enda et stykke igjen å gå før den får flere lyttere til å oppdage artister som kommer fra andre land enn deres eget.

Susanne Sundfør er på turné i Europa, og var ikke selv til stede under utdelingen i går. Hun spiller i Norge i mai, bl.a. utsolgte konserter i Stavanger (10.) og Oslo (12. og 13.)