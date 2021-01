Nå blir disse legendariske punkerne TV-serie

«Pistol» er tittelen på ny TV-serie om bandet som endret musikkhistorien med låter som «Anarchy In The UK» og «God Save The Queen», og som utviste en utpreget forakt for alt som smakte av det etablerte. Serien på seks episoder skal bygge på Sex Pistols-gitarist Steve Jones memoarbok «Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol» fra 2018.

– Steve Jones befant seg i øyet av stormen som sjokkerte den etablerte rocken, og vi er begeistret over at Danny Boyle og det øvrige kreative skal fortelle hans historie som medlem av et av musikkhistoriens mest beryktede band, Sex Pistols, sier president i FX Entertainment, som skal produsere serien med opptaksstart 7. mars.

Legendariske konserter i Norge

Da Sex Pistols skapte en ny ungdomsbevegelse med albumet «Never Mind The Bollocks... Here‘s The Sex Pistols» i 1977, samme året som de spilte sine legendariske konserter i Oslo og Trondheim, hadde de allerede utgitt sine mest beryktede låter og forårsaket BBC-boikott og majestetsfornærmelse. En kort men brokete karriere som endte i død og tragedie og ymse solokarrierer, kom likevel ikke helt instinktivt. Malcolm McLaren var manageren som orkestrerte hele opprøret ut fra originalbesetningen Johnny Rotten (eller John Lydon), Sid Vicious, Paul Cook og altså Steve Jones.

Sex Pistols' Steve Jones i dag. Foto: FX

– Se for deg å kræsje inn i verdenen til «The Crown» og «Downton Abbey» sammen med vennene dine med sangene du liker og alt de representerer. Dette var øyeblikket da den britiske kulturen og det britiske samfunnet ble forandret for all ettertid. Det er i dette øyeblikket britisk gatekultur detonerer, sier Danny Boyle ipressemeldingen fra FX.

Boyle er en av verdens mest sentrale filmregissører, og står bak titler som «Trainspotting»-filmene, «Slumdog Millionaire», «The Beach» og sist Beatles-hyllesten «Yesterday».

Sjarmerende kleptoman

Boyle kaller Steve Jones, som står i sentrum for det hele, en «ung, sjarmerende kleptoman og analfabet, en helt for sin tid som etter eget utsagn ble den 94. beste gitaristen i verden».

En rekke av personlighetene i miljøet rundt Sex Pistols og berømte London-gater som Kins Road vil etter pressemeldingen å dømme selvsagt spille roller i TV-dramatiseringen. Malcolm McLaren blant dem. I tillegg sentrale figurer fra punkmiljøet som moteskaperen Vivienne Westwood, Pistols første bassist Glen Matlock, Pretenders-leder Chrissie Hynde, Sid Vicious' kjæreste Nancy Spungen og punkmodell-ikonet Pamela «Jordan» Rooke, som for øvrig skal spilles av «Game of Thrones»-stjerna Maisie Williams.

Danny Boyle. Foto: FX

Et stjernelag

Bak serien står det man kan kalle et alternativ superlag, som opp gjennom årene har bidratt til å sette britisk populærkultur og rockekultur på kartet. Danny Boyle skal regissere, mens Baz Luhrmanns faste manusforfatter og skuespiller Craig Pearce («Strictly Ballroom», «Moulin Rouge!», «Den store Gatsby») er showrunner. Boyle-samarbeidspartner, dramatiker og «24 Hour Party People»-forfatter Frank Cottrell-Boyce skriver manus.

«Pistol»-skuespillerene som skal bekle selve bandkjernen er Toby Wallace som Steve Jones, Anson Boon («1917», «Blackbird») som John Lydon, Louis Partridge («Enola Homes», «Medici») som Sid Vicious og Jacob Slater som Paul Cook. Emma Appleton («The Witcher») skal spille Nancy Spungen.