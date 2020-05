Med feeling

Hegge

«Feeling»

Particular Recordings

Kvintetten Hegge – med navn etter bassist Bjørn Marius Hegge – hentet hjem Spellemannsprisen på første forsøk, for debutalbumet «Vi är ledsna men du får inte lengre vara barn» fra 2017. Med ett bein i Nidelva og ett i Hudson River steg de inn på den norske jazzscenen med en dunst av sekstitallets jazzklubber etter seg. Det er i dette landskapet de fortsatt befinner seg på oppfølgeren «Feeling», som ble sluppet denne uka.

Kapellmester Hegge leder et band bestående av Håkon Mjåset Johansen på trommer, Vigleik Storaas på piano og saksofonistene Martin Myhre Olsen (alt- og sopransaksofon) og svenske Jonas Kullhammar (tenorsaksofon). Låtene er skrevet av Hegge, med unntak av låtene «Buss 414» og «9-16», som er signert henholdsvis Kullhammar og Storaas. Dette er for øvrig de eneste to balladene på albumet, selv leverer Hegge den samme fyrige souljazzen som har serverte på forrige album, med mer enn ett nikk til storheter som Charles Mingus, Ornette Coleman og Cannonball Adderley.

Det er en fin lekenhet ved de ulike prosjektene til Bjørn Marius Hegge, enten vi snakker den albumaktuelle kvintetten eller ting som går mer over i friere landskap. «Feeling» er ikke noe unntak. Med låter bygd opp rundt noen tydelige tema driver bandet kollektivt inn i soulfylt landskap av duvende groove og leken improvisasjonskunst. Det skal godt gjøres å ikke bli forført av grooven i låter som «New Bromance» og «Comfortably Dumb», på nok et godt album fra Hegge.

Carla Bley/Andy Sheppard/ Steve Swallow

«Life Goes On»

ECM

I en tid da samfunnet gradvis åpnes opp igjen er dette et album alle bør sjekke ut, ikke på grunn av tittelen «Life Goes On», men fordi dette er et nydelig album og et perfekt følge når det eneste du trenger er å lene deg tilbake og synke inn i roen. Bley, som fylte 84 forrige uke, er en av jazzens flotteste komponister. Nå er pianisten tilbake med en trio som allerede tilbake på midten av nittitallet ga ut livealbumet «Songs with Legs». Siden 2013 har Bley, med årets album, gitt ut ytterligere tre album med denne fine trioen, med bassist Steve Swallow og den britiske saksofonisten Andy Sheppard. Med ti låter fordelt på de tre suitene «Life Goes On», «Beautiful Telephones» og «Copycat», alle signert Bley, er trioens siste album tvers gjennom utsøkt.