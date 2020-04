Med et horn i tiden

HILDEGUNN ØISETH

«Manana»

Jazzland Recordings

Det har gått mer enn fire år siden forrige album i eget navn fra trompetist og bukkehornist Hildegunn Øiseth, da med «Time Is Coming», et album som her i avisa ble utropt til et av de beste fra jazzåret 2015. Fraværende har hun ikke vært, i mellomtida har vi blant annet hørt henne på Frode Haltlis «Avant folk», men nå er hun altså tilbake i eget navn, med egen kvartett, på albumet «Manana».

«Manana» består av ti låter, som stort sett befinner seg i et ganske lavmælt og intimt landskap. Øiseth, som vi også kjenner fra mer hardtslående sammenhenger, som Trondheim Jazzorkester, er en mester i dette landskapet. Det oser av poetisk varme, servert med en rik og sår klang fra Øiseths ulike horn. Allerede fra åpningslåten «Lost and Found» griper de tak, holder fast og pakker deg inn i et teppe av vellyd. Slik fortsetter det, gjennom låter som «Levitate» og «Maihøst», på en vakker reise inn i Øiseths musikalske verden.

Det er likevel ikke bare lavmælt, det er en suveren kraft i denne kvartetten, som i tillegg til Øiseth selv består av bassist Magne Tormodsæter, pianist Espen Berg og trommeslager Per Oddvar Johansen, som også er aktuell med et blodferskt og nydelig album i eget navn. Et av de absolutte høydepunktene er albumets korteste spor, «Whatever», et groovy hugg inn i det ellers så poetiske landskapet. Sjekk også it «Now Now», nok en tøff låt fra kvartetten, med et deilig driv og et mesterlig spill fra Berg, som briljerer på dette albumet.

Øiseth skulle etter planen ha tatt med seg denne fine kvartetten ut på turne i forbindelse med den ferske utgivelsen. Allerede i går kveld skulle de ha tatt turen til Vossa Jazz, det ble det ikke noe av. Som så mye annet er festivalen avlyst, i det som er en tøff tid for festivaler, klubber og musikere. Som lytter er det bare å takke for denne gaven av et album i en utfordrende tid. Eller som det heter på pashto: Manana.