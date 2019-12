«London Calling» med The Clash er 40 år

«London Calling» rakk bare så vidt å komme ut i 1979, 14. desember, slik at det amerikanske magasinet Rolling Stone ti år etter kåret plata til 80-tallets beste. Heller ikke i Norge fant plateselskapet CBS grunn til å forstyrre julefreden med dette. Albumet satte imidlertid punktum for den mest begivenhetsrike høsten i britisk rock, med debutplatene til The Specials, Madness, The Slits og Gang Of Four, The Jams «Setting Sons» og PiLs dristige «Metal Box» blant mange høydepunkter. Mange vil nok stusse over at det virkelig har gått 40 år siden «London Calling». Vi har vent oss til at Beatles, Stones, Pink Floyd og Led Zeppelin hører historien til, men dette var den nye tiden, alternativet som gjorde slutt på den forrige generasjonen i rocken.

«London Calling» åpner med udødelig taktfaste riff. Linjene «London calling to a faraway town/A war is decleard a battle come down» kom like etter Sovjets invasjon i Afghanistan noen uker i forveien. Usikkerheten spredte seg rundt i verden. Selv var jeg sikker på at krigen var kommet en kveld det gikk et snøras fra taket, samtidig som jeg hørte på «London Calling». Plata er stappfull av sterke holdninger, opprørsk rock og rebelsk reggae. Sterkt påvirket av flere turneer i USA og den beste delen av mytene om det lovede landet. Typisk nok er den første låten etter selve «London Calling» en ny versjon av Vince Taylors gamle rock’n’roll-låt «Cadillac». «London Calling» er en reise i alle gruppas interesser. Bortsett fra den opprinnelige punkrocken, som glimrer med sitt fravær.

The Clash i 1983. F.v. Paul Simonon, Mick Jones, Joe Strummer og Terry Chimes.

Kanskje vi skulle nevne noen av sangene i tillegg til tittellåten: «Spanish Bombs», «Guns Of Brixton», «The Right Profile», «Clampdown» og «Train In Vain» ulistet helt til slutt. Å, som vi snudde disse platesidene, om og om igjen. Respekten var overveldende. Listeplasseringene var derimot mer beskjedne. Plata gikk faktisk høyere i Norge enn i Storbritannia og USA. Det er likevel riktig å si at «London Calling» tok The Clash ut av punkens kultkultur, og ut til massene - uten å «selge ut», slik gruppa holdt på å gjøre året i forveien. Det var viktig å holde styr på sånt den gangen.

The Clash hentet produsenten Guy Stevens ut fra forglemmelsen, en uregjerlig særing som var mest kjent fra et samarbeid med Mott The Hoople noen år forveien. Mott-lyden høres forresten godt i «Four Horsemen». The Clash hadde ikke lenger behov for å forkaste hele rockens fortid, slik de gjorde i sangen «1977» to år i forveien. Det er betegnende at den første låten på albumet - bortsett fra selve «London Calling»- er Vince Taylors eldgamle «Cadillac».

Det var ingen automatikk i denne triumfen til The Clash. Året før hadde gruppa mistet mye godvilje med «Give ‘Em Enough Rope», der de fridde til amerikansk stadionrock helt uten hell. I Nye Takter ble EP-en «The Cost Of Living» våren 79 beskrevet av undertegnede som «den siste spikeren i kista til The Clash». Ikke helt korrekt i ettertid. Etterpå begynte gruppa nesten helt på nytt, men ikke ved å gå tilbake til den mest elementære punkrocken. I stedet valgte de å vedkjenne seg alt som rørte seg i hodene deres. «London Calling» ble en stilstudie i hva som gjør rock til R-O-C-K. Et oppkomme av ideer og inspirasjon.

Visuelt sett var også «London Calling» en gjennomført stilstudie. Ray Lowry lagde designet, basert på et foto av Pennie Smith og tekstingen på en gammel LP med Elvis Presley. To plater lå i et hylster, uten utbrett, billig og flott til enkel pris. Pennie Smiths foto av Paul Simon som knuser bassgitaren på scenen er tatt på en konsert i New Yorks Palladium. Bildet fanger essensen i rock ‘n’ roll i et lite øyeblikk. På 1/125-dels sekund, ifølge Pennie Smith selv. Hun mente bildet var for uskarpt til å være forside på plata, men lot gruppa få bestemme.

Pennie Smith har også en rekke andre bilder spredt rundt på plateomslaget. Fargefotografiet var funnet opp for lengst i 1979, men The Clash vil etter dette alltid huskes i svart/hvitt. Bildene Pennie Smith tok disse to årene er samlet i hennes bok «The Clash Before And After». Hun var også med gruppa til Oslo i 1980, og flere foto i boka er herfra. Vi kan bl.a. se gruppa bli fotografert av norsk presse i Skovveien, og foran et maleri av Odd Nerdrum i Chateau Neuf. Et halvt år etter utgivelsen spilte nemlig The Clash i Oslo. En legendarisk konsert, der de mot slutten ga plass til hundrevis av dansende tilhengere på scenen. Jeg glemmer aldri synet av Joe Strummer som da alt var over innså at alle vanlige utganger fra scenen var blokkert av de entusiastiske massene. Han dro ut pluggen i gitaren, og gikk ut hovedinngangen i salen. Senere på kvelden dukket hele gruppa opp på punkklubben på Pilen, der De Sjenerte og The Aller Værste spilte. Strummer endte sitt opphold i Oslo på nachspiel på det okkuperte kollektivet Tinker’n, der byens mest entusiastiske punkere holdt til. Avstanden mellom artister og publikum var ikke så stor som den senere er blitt.

The Clash gjentok dette platestuntet nøyaktig et år etter, med trippelalbumet «Sandinista». Med en enda dristigere profil, som gjorde utgivelsen omdiskutert. Det var mye å gape over, de fleste er enige om at «Sandinista» ville vært bedre som dobbel en trippel, men de blir aldri enige om hvilke låter som skulle vært prioritert. Da har The Clash oppnådd det de ville. Jeg mistenker mange for å bare kjenne «London Calling», men det er mye like fint å høre på «Sandinista». Slik skapte The Clash en egen julestemning to år på rad. Det ble også en spesiell stemning da Joe Strummer plutselig døde 22. desember 2002. Denne dagen var det mange som følte at en æra var over. Vi har sagt det før, og sier det igjen: Hvis alle disse markeringene får deg til å føle alderdommen tynge, så hjelper det å spille «London Calling» igjen. Som Strummer synger helt til slutt i sangen: «Never felt so much alive, alive alive».