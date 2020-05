Tekashi 6ix9ine («etternavnet» uttales «six nine») er nr. 3 på Billboards Hot 100 med singelen «Gooba». Denne har bergenseren Harald Hjermann Sørebø, bedre kjent som Payday, som medprodusent. Dette har kommet litt i bakgrunnen i USA, etter at Tekashi 6ix9ine beskyldte Ariana Grande og Justin Bieber for å ha betalt seg forbi ham på vei mot førsteplassen på Hot 100 med sin duett «Stuck With U».

Tekashi hevder at et stort antall singler av de to konkurrentene ble kjøpt med bare seks forskjellige kredittkort. Billboard svarer at ett kredittkort bare kan belastes for fire kjøp av samme plate. Ariana Grande har på sin side slått tilbake med en Instagram-post der hun ber Tekashi 6ix9ine om å være mer ydmyk når han kritiserer hardt arbeidende kvinner. Og bare kvinner, legger hun til, siden Justin Bieber ikke var nevnt i anklagen.

«Gooba» lå langt høyere i strømmetall, men når det kom til radiospiling og fysisk salg, var «Stuck With U» overlegen. Billboard forklarer et påfallende oppsving den siste dagen med et stort antall fysisk signerte singler som ble lagt ut for salg fra nettstedene til Grande og Bieber. Singelen deres er for øvrig laget for en stiftelse som jobber for såkalt «kritisk personell» som trenger ekstra hjelp.

Harald Hjermann Sørebø sier til Bergens Tidende at han ble kontaktet av Tekashi 6ix9ines folk bare to uker før låten kom ut, og at de fortalte ham at «vi har en nr. 1 sang». Foreløpig ser det ut som de må nøye seg med en tredjeplass.