Lars uten Lars og Lars

Nye takter

Beckstrøm Kvartett

4

«Gjest i mitt liv»

Drabant

Opptil flere av deLillos’ mest minneverdige låter er laget av Lars Beckstrøm: «1984», «Balladen om Kåre & Nelly», «Søster» - deLillos-bassisten pleier gjøre maksimalt ut av kvoten på en låt eller to per album. Overskuddet får han utløp for gjennom soloalbum. Dette er vel hans sjette, det andre med Beckstrøm Kvartett, snart ti år siden sist. Her spiller han akustisk gitar og lar assosiert deLillos-kamerat Tov Ramstad ta bassen. Opprinnelig deLillos-trommis Rune Lindstrøm er da også med på tre av låtene. Og de flerrende el-gitarene skulle man tro var Lars Lundevall, men det er det altså ikke. I et par av låtene mot slutten skriver han seg opp mot en klassisk visetradisjon. Ofte høres dette ut som en deLillos-plate uten Lars Lillo. «Gjest i mitt liv» er fylt av 10 låter med Beckstrøms karakteristiske, godmodig friker på Nesodden-blikk på tilværelsen, med en grunnleggende optimisme som jommen føles litt befriende.

For eksempel synger han fint om de enkle gleder ved bare å sitte i Oslo med en øl og se på folk, eller trøsten ved en god bartender. Han skildrer presist og lakonisk det å bli eldre, ett av platens hovedtemaer. Åpningslåten «Jubileum» er også herlig gjenkjennelig, om den ambivalente gleden ved gjenforeninger («og etter disco skal vi dra på nachspiel hos han som var russepresident») og savne «de som bare forsvant». Dette er en plate som i sin nøkterne livsglede får en til å se litt lysere på livet, rett og slett.