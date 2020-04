Kung Fu Jazzpanda

Master Oogway

«Earth and Other Words»

Rune Grammofon

Det er et par år siden den unge kvartetten Master Oogway – med navn etter en skilpadde fra «Kung Fu Panda»-filmene – debuterte med et aldri så lite smell. Nå er de tilbake, med sitt andre album, lansert med konsert på Nasjonal jazzkringkasting, direkte fra selveste Victoria på Karl Johan, for en drøy uke siden. Konserten ligger fortsatt ute, og er vel verdt å sjekke ut. På en jazzscene blottet for publikum og lunke halvlitere banker de til med en konsert som viser hvor bra dette bandet kan låte live.

Master Oogway ble sjøsatt på Norges Musikkhøgskole for noen få år siden og består av Håvard Nordberg Funderud på gitar, Lauritz Lyster Skeidsvoll på saksofon, Karl Erik Horndalsveen på bass og Martin Heggli Mellem på trommer. De befinner seg i et rocka jazzlandskap der du også kan støte på band som Krokofant. Når Funderud, som også er bandets låtskriver, drar i gang det blytunge riffet på låten «Garmonbozia» er det så du kan høre Tony Iommi og resten av Black Sabbath puste bak der et sted, før du kan høre ekko fra jazzklubbene på sekstitallet i neste øyeblikk.

Vi snakker med andre ord real kraftjazz. Sånn sett skiller ikke «Earth and Other Words» seg så mye fra debuten fra 2018, dette er likevel et mer helstøpt album fra bandet. De kjører fortsatt på for full kraft gjennom store deler av albumet, pepret med noen fine sololøp fra Funderud og Skeidsvoll, men det er et mer variert album enn debuten. De tillater seg noen rolige pusterom mellom utblåsningene, med «Other Earths» og «Other Worlds», og åpner mer opp, gjør musikken hakket friere. Resultatet låter rett og slett veldig bra.

De setter punktum med et spørsmål. «Er vi framme snart?» Dette er en knyttneve av en låt, et ni minutter langt høydepunkt på dette fine albumet. Til spørsmålet de stiller får vi bare svare at vi selvsagt ikke er framme. Master Oogway er et band gjerne hører mer fra, og da gjerne på en scene nær oss når konsertlokalene åpner opp dørene og kranene igjen.