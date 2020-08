Jazz i de dype skoger

Bendik Hofseth

«Trunks»

C+C Records

Det spares ikke på tømmeret når saksofonist, vokalist og låtsnekrer Bendik Hofseth slipper ny musikk denne spesielle sommeren og høsten. Hofseth skal i løpet av året gi ut ikke mindre enn fire album med ulike variasjoner over temaet trær, det hele skal samles i konseptboksen «Forest», som også skal inneholde en bok der ulike fagfolk skriver om ja, nettopp, trær. Det er ambisiøst så det holder.

Først ute er stammen, «Trunks», som i dette tilfellet er instrumental jazz servert av et lag bestående av Hofseth selv på saksofon, Helge Iberg på piano, Eivind Aarset på gitar, Mats Eilertsen på bass, Per Oddvar Johansen på trommer og Mike Mainieri – som i sin tid hentet Hofseth til Steps Ahead, som erstatter for Michael Brecker – på vibrafon. Mainieri er riktignok med som gjest på bare en av låtene, «Heartwood», som er tilegnet vibrafonisten. Resten av låtene har Hofseth tilegnet de andre bandmedlemmene og sine nærmeste, med titler som hinter til egenskaper og instrumenter.

Hofseth har gjennom årene flyttet seg sømløst mellom ulike sjangre, på «Trunks» er han på sitt beste. Han har en melodisk teft like utsøkt som tonen i saksofonen, og serverer sju fine låter som knas på utmerket vis av bandet, eller stammen, om du vil. De individuelle ferdighetene i dette kollektivet er åpenbare, men det er summen som gjør at det står som en påle, fra Aarsets storslåtte tepper av lyd, råskapen fra gitaren i møte med varmen fra saksofonen og møtet mellom Ibergs eleganse og den dype varmen fra Eilertsens bass, som i den smellvakre balladen «Sapwood». Dette er et fint album å ta med seg inn i høsten.

Albumet vil for øvrig bli spilt i sin helhet under en digital jazzfestival i regi av Christer Falck, som åpner senere denne måneden. Det er all grunn til å sjekke ut både denne konserten og resten av programmet. Sjekk også ut innspurten på Oslo Jazzfestival, der både Eilertsen og Johansen står på scenen med The Source, som etter planen skulle ha åpnet jazzfestivalen med en storslått hyllest til Oslo i Operaen. I kveld, lørdag, spiller de på Nasjonal Jazzscene, før den evigunge og frie Blow Out-festivalen overtar jazzscenen med et strålende program til uka.