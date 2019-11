Nærmere 2 millioner Iron Maiden fans har sett deres spektakulære Legacy Of The Beast-turné. Fullt av hits og vanvittige scene-rekvisitter med deres ikoniske Eddie, heter det i pressemeldingen fra festivalen Tons of Rock.

25. juni kommer det legendariske britiske, bandet til Oslo og festivalen som har funnet et tilholdssted på Ekeberg.

Bandet besøkte Telenor Arena sist i 2016.

Les anmeldelse: Beistet lever og leverer

Flere band klare

I tillegg til Iron Maiden er også Dimmu Borgir, Disturbed, Gojira, Sepultura og Backstreet Girls klare for Tons of Rock.

– Tons of Rock 2019 var en eventyrlig suksess. Vi doblet antall publikummere og den nye arenaen på Ekeberg var optimal. Tilbakemeldingene har vært helt fantastiske og spørsmålene om hvordan vi skal kunne overgå 2019 har vært mange. Virkelig deilig å kunne svare med verdens største hardrock band. Iron Maiden er det ultimate drømmebandet for Tons of Rock sier festival og booking manager Jarle Kvåle i en pressemelding.