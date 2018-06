Nye takter

Albumet «Snydelig» ble spilt inn i NRKs Store Studio på Marienlyst i fjor, og det er her de nå er tilbake for å forberede den store søndagen på Miniøya i Tøyenparken, Martin Hagfors (Meg), Erik Johannessen (Kammeraten), Det norske jentekor, og Kringkastingsorkesteret under ledelse av Anders Eljas. Sistnevnte med erfaring tilbake til Abba og flere senere musikaler av Björn Ulvaeus og Benny Andersson.

Reportasje: Kom marsj, du skjønne milde (Dagsavisen+)

Drar strikken

«En musikalsk forundringspakke, skattkiste, godtepose, alt som var spennende da vi var små. Så godt det er å kjenne på den følelsen igjen», skrev vi om «Snydelig» da det kom ut mot slutten av fjoråret.

– Vi sier ofte at vi må ta barn på alvor. Det er riktig, men vi skal også ta oss selv på alvor som musikere. Å lage noe som gir oss utfordringer, og legge lista høyere. Det er interessant å se hvor langt vi kan dra strikken. Ikke bare spørre hva barna vil ha, men også hva vi vil ha – og hva verden burde ha, sier Hagfors og Johannessen.

– Vi bruker orkesteret på deres premisser. Det er ikke nødvendig for meg å spille gitar her, når KORK låter best alene.

Vi må også ta orkesteret på alvor, og gi dem noe de vil like å spille «Gjenta, jenta», den er en enerverende fengende låt, der vi har lagt inn et nærmest kakofonisk vers, forklarer Hagfors.

Følg Dagsavisen Nye Takter på Facebook!

Tar «Bølgen»

Vi får høre duoen øve inn «Bølger» med KORK, en sang som presenterer flere av instrumentene i et stort orkester på en både morsom og vakker måte.

– Målet er å reise rundt og introdusere disse instrumentene for barn. Og å få instrumentene til å fungere i et popformat. Barnesanger kan fort bli litt joviale. Vi vil se om barn kan holde oppmerksomheten med instrumenter de ikke er vant til å høre, forteller de to.

Og likevel er det ikke sikkert det blir plass til «Bølger» på konserten, fordi de har så mye annet å velge mellom.

Ut av kontoret

For seks år siden traff vi også Martin Hagfors foran Miniøya. Da var det Håkon Gebhardt som var kammeraten, og konseptet var «søppelmusikk», utviklet fra duoens voksenmusikk som de kalte «trash grass». «Det e’kke bra før det er dårlig» var mottoet. Det er ikke mye trash over det nye materialet som spilles nå?

– Jeg fikk en ny kammerat for tre år siden. Da måtte jeg se en gang til på hva jeg har. Og Erik er en god arrangør. Jeg synes vi har fått det til, mener Hagfors.

– Det er jo veldig spennende å komme her og framføre musikken etter å ha sittet på et kontor og jobbet med dette i månedsvis, synes Johannessen.

Erik Johannessen er fortsatt frilansmusiker, og fast medlem i Jaga Jazzist.

– Jeg har sluttet med voksenmusikk. Dette tar hele tiden min, sier Martin Hagfors.

Inkluderende budskap

I tillegg til å bli Spellemann-nominert som årets barneplate var også albumet nominert for sine tekster. «Snydelig» er ikke bare stor lyd. Meg og kammeraten min har også et tydelig budskap i mange av sangene.

– Vi er opptatt av inkludering. At alle er noen, i et samfunn som er fullt av talentkonkurranser, enten det gjelder å være penest eller best likt. Uansett har alle en historie. Alle må bli sett. Men det skal likevel presenteres lekent, med ordspill. Eller helt nye ord, sier Martin Hagfors.

TV-opptak

Søndag skal dette framføres på en stor scene på Miniøya, for noen tusen barn og voksne. Omgivelsen er litt annerledes enn vanlig for duoen.

– Vi liker å ha barna på gulvet foran oss. Det blir nok litt mindre historiefortelling her, sier Hagfors og Johannessen. De fremfører en festivalutgave av opplegget sitt på Miniøya, med halvparten sanger fra albumet, den andre halvparten «gamle hits». De skal også gjøre dette om igjen i fullt format, med kor og orkester, på Nordland Musikkfestuke i Bodø i august. Da også med TV-opptak for NRK.

Les også: Naboer reagerer mot ny Øya-kontrakt

Miniøya

* Festival for barn i Tøyenparken i Oslo, med musikk, teater og en lang rekke andre aktiviteter.

* Arrangert for første gang i 2010.

* Trakk i fjor 1.600 små og store tilsammen på to dager.

* Voksne over 16 år har kun adgang ifølge med barn.

På programmet lørdag: Sondre Lerche, Fieh, Ida Maria, Hkeem, Lissie og en rekke andre.

Søndag: Meg og kammeraten min, Datarock, Maya Vik, Tusmørke og enda flere.

Begge dager: Kutoppen med Lisa Børud, Barnas jazzhus, Klassisk musiktelt, Grønn disco med ROCKSLO.