Hun er den nye «unge lovende»

Nye takter

– Eg må skrive låtene selv. Hvis ikkje klarer eg ikkje mene det.

Hun har så vidt rukket å fylle 17, og går fortsatt på videregående. Men Hannah Emilie Grung, alias Halie, har på bare kort tid gitt et markant inntrykk på Musikk-Norge. Etter at et filmopptak av hennes fremføring av «Wicked Game» ble fanget opp, tok det ikke lang tid før Halie var tatt under vingene til Made Management. Live-opptredenen hennes under fjorårets utgave av bergenske Vill Vill Vest ble sammenlignet med den mye omtalte Sigrid-konserten året før, og hun har fått jobbe med anerkjente låtskrivere og produsenter, som Jonny Lattimer (Ellie Goulding, Sam Smith og Tom Odell), Giacomo Trivelli (Sigrid), samt Magnus Åserud Skylstad (Aurora, Ary). Hun har bare en singel i skyen, men folk ser ut til å ha trua på Halie. Og Halie har trua på seg selv. Og derfor kan ingen andre skrive låtene hennes. Hvis ikke klarer hun ikke mene det.

Synth og bass

– Det er selvfølgelig mange jeg jobber med som hjelper meg med å få ut det jeg vil si på best mulig måte. Men det er viktig at jeg er enig med teksten, sier hun.

– Hva må en god låt bestå av?

– Jeg får ofte en god følelse av en låt jeg liker. Da er det en låt jeg kan synge nytt tak på tjue millioner ganger på. Også elsker jeg jo synther og bass, og synes det er digg. Jeg har alltid noe sånt som går igjen i låtene mine.

– Hvem er dine musikalske inspirasjonskilder?

– Det er så mange. Adele er en klassiker, jeg har bare alltid vært forelsket i stemmen hennes. Men jeg har hørt mye på Agnes Obel, og Panic! At The Disco er jo min «crush forever». Jeg har en veldig variert musikksmak. Nå om dagen hører jeg mye på SZA. Jeg kan høre på alt. Jeg tror det er en bra ting, man trenger inspirasjon fra flere steder for å ikke selv bli låst til en sjanger når man lager musikk.

– Hvordan er det å bli sammenlignet med Sigrid og Aurora, som du deler stall med? Vil du skille deg ut fra dem?

– Jeg synes det er en ære. De er veldig talentfulle folk, og det er selvfølgelig et lite press, siden de gjør det så bra. Men jeg vet om mine planer og mine mål, og så lenge jeg oppnår de, så er jeg fornøyd.

Feminist

Halie har også mye å melde.

– Jeg har veldig sterke meninger. Det er en av de litt «bra-dumme» tingene med meg. Det er kanskje litt hardt å si. Men jeg liker å bruke sangteksten til å tenke skikkelig igjennom ting, over hva jeg vil få ut. Ofte kan det handle om ting som har irritert meg den dagen, som jeg er litt lei av. Eller det kan handle om hvorfor man skal ta et valg om å gjøre noe. Det er litt av hvert, det spørs på dagsformen.

– Hvilke temaer er det du kommer tilbake til?

– Jeg tenker ofte over at det er viktig å være seg sjøl. Folk dømmer de som er veldig åpne om ting, og bare er seg sjøl. Det kan være alt fra feminisme, til veldig mye annet. Men det synes jeg er viktig. Å være seg sjøl, og åpen.

– Du er selv opptatt av feminisme?

– Ja, selvfølgelig. Jeg husker jeg kom over et sitat fra Maisie Williams fra «Game of Thrones» en gang, da hun sa at enten så er man enig med betydningen av ordet feminisme, eller så er du sexist. Jeg er enig med Williams, og jeg tror de fleste er feminister, de er bare redde for ordet.

Råtøff mor

Feminist har den unge lovende artisten visstnok vært siden hun var liten.

– Jeg har mange eldre søstre som er veldig sterke og uavhengige. For ikke å snakke om mamma. Hun er en råtøff dame. Hun er veldig støttende i alt jeg gjør, og er veldig kunnskapsrik. Hver dag sender hun meg noen «quotes», for at jeg skal føle meg sterkere og bedre. I dag skrev hun «let the person you don’t want to be stay at home», eller noe sånn.

– Blir dette tittelen på din neste singel?

– Haha, nei. Den nye sangen skal hete «Youth».