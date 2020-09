Harald Are Lund døde hjemme på Tangen 4. september, opplyser familien til NRK. Dødsårsaken er foreløpig ukjent. Harald Are Lund lagde radioprogrammer i NRK til han måtte gi seg som 70-åring i 2017. Helt fram til nylig deltok han engasjert i musikkdiskusjoner på Facebook, og sluttet i kjent stil aldri å følge med på hva som foregikk.



Harald Are Lund ble en legende i norsk radio, etter alle årene med programmer som spilte den andre musikken. Den som aldri blir «formatert» på A, B eller C-lister. Platene til Harald Are Lund kom knapt med på X- og Y-listene, og i alle fall ikke på zzz-listene. Dette var musikk som holdt folk våkne, også fordi Lund ofte kom på lufta seint på kvelden.



For dette ble Harald Are Lund et forbilde for stadig nye generasjoner av norske musikkelskere. Da han fylte 50 spilte DumDum Boys låter av Captain Beefheart for ham på Månefisken. Da han ble 60 ble han hyllet av medlemmer av Motorpsycho som spilte sammen med Willy B på Blå. 70-årsdagen ble feiret med konserter av Junipher Greene og Jaga Jazzist i Oslo Konserthus. Han sluttet aldri å følge med på ny musikk, og fikk venner i stadig nye bølger av musikken.

Harald Are Lund begynte sin karriere i NRK som inspisient, senere produsent i «Radioteateret». I 1967 prøvde han seg med et eget program: «Hva er psykedelisk musikk». - Jeg spilte sånt som Jefferson Airplane, Blues Magoos og The Doors. - Jeg begynte samtidig med «the revolution of the mind». Og en fysisk revolusjon ved at LP-plater ble noe tenåringene hadde råd til. Jeg begynte å spille albumkutt, mens alt annet var basert på singler, fortalte han oss en gang.



Som tenåring hørte Harald Are Lund selv på Rosa Seierstad sine programmer på radio, og lærte at det gikk an å sette sammen veldig mye rart. Han ledet også «Barnas musikkstund» før han fikk ta over «Platespiller'n». Samtidig hadde han fast spalte i musikkavisa Pop-Revyen, «Det elektriske skap», der han fortalte enda mer om musikk vi foreløpig ikke hadde hørt. Som mange knapt nok torde å høre på. I radio fortsatte han med «Pop 71» (og så videre i årstallene), «Blå minutter», «Regnbuen», «Grå minutter» og «Roxrevyen», til «Harald Are Lund» omsider ble en programtittel god nok i seg selv.

Harald Are Lund var også en mye benyttet plateprodusent i mange år. Først med L-en «Slutt opp, kamerat» i 1971, med politiske sanger fra venstresida. Framført av anonyme sangere som var godt kjente i andre sammenhenger, for øvrig den første plateinnspillingen med Radka Toneff. Samme år sto han bak den norske progklassikeren «Friendship» med Junipher Greene. Senere sto han bak gjennombruddet til Vømmøl Spellemannslag.

«Platespiller'n» alternerte med «Ti i skuddet» på slutten av 60-tallet, som et ganske klart definert alternativ til hitmusikken. Harald Are Lund trakk fram ukjente navn som Velvet Underground, Dr. John og framfor alle Captain Beefheart. Han spilte også J.R.R. Tolkien som leste dikt på «elvish». Ham var det heller nesten ingen som hadde hørt om den gangen.

- Husk at vi fram til 1984 bare hadde én radiokanal i Norge. Det var ikke all verdens sendetid, minnet ham om. Jo, de eldre av oss husker dette som en tung tid i kringkastingens historie. Populærmusikkens del av sendetida var på et minimum. En gang annenhver uke var det «Ti i skuddet», og én gang i måneden kom «Platespiller'n» - med en helt annen musikk enn den vi var vant til på hitlistene. - Jeg fikk jo hatbrev, og leserinnlegg i Arbeiderbladet og Aftenposten der det sto at jeg drev med undergravende virksomhet, erindret han.

Harald Are Lunds første idol fra barndommen var Elvis Presley. Som han langt senere hadde et nesten-møte med under en tur til USA i 1971, som endte med at han i stedet fikk snakke med Presleys kone Priscilla.

NRK-arkivene er fulle av TV-programmer som Harald Are Lund sto bak, og var programleder for. For eksempel et klassisk opptak av de da ukjente Fletwood Mac i 1968.



- Plateselskapet i Norge visste ikke hvem de var, de hadde tatt over distribusjonen av selskapet Blue Horizon, og jeg fant den første plata deres en dag jeg rotet gjennom bunkene deres med prøveeksemplar. Vi fikk forespørsel om de kunne gjøre noe i radio og TV, og Svein Erik Børja og jeg hoppet på det. Gruppa kom, og bodde to døgn på to rom på Hotell Norum, forteller Lund. TV-opptakene til NRK er noen av de beste levende bildene som finnes av den første utgaven av Fleetwood Mac.

- Jeg hadde stående invitasjon fra deres gitarist Jeremy Spencer til å bo hos ham i London, og oppsøkte ham da jeg kom. Men han hadde en ettroms i Covent Garden, han hadde nettopp blitt pappa, og der bodde han med kone og barn, med klesvasken på snorer under taket, og det var jo ikke plass til meg. Så jeg oppsøkte Roy Harper, som jeg hadde intervjuet da han var i Oslo med Pentangle, og spilt fra hans album «Come Out Fighting Ghengis Smith». Jeg fikk bo på kjøkkengulvet hans i Kilburn i fire dager. Men jeg var hjemme hos foreldrene til Peter Green i Fleetwood Mac på te og kaker, fortalte Harald Lund.

Dette får være et godt eksempel på en pionertid som aldri kommer tilbake, og som Harald Are Lund sto i spissen for her i Norge. Det er mange som kommer til å sende ekstra varme tanker til ham nå, og takke ham for alt han sto for.