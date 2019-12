Nick Caves «Ghosteen» slår Lana Del Reys «Norman Fucking Rockwell» med knappest mulig margin på Kritikertoppen for 2019. Dette er lista der vi for 32. gang henter inn personlige bidrag fra en rekke norske musikkjournalister, og slår dem sammen til en stor, felles kåring av årets beste utgivelser.

Kåringen inkluderer også årets låt, og listen over de 15 beste låtene kan du lese her: Årets låt 2019: Hvem er «bad»? (+)

Se begrunnelsene og hele albumlisten og topp 40 her: Dette er årets beste album (+)

Nick Caves platekarriere er eldre enn Kritikertoppen, men da vi satte opp den første lista i 1988 var «Tender Prey» inne på 26. plass. I 1990 kom «The Good Son» på 11. plass. Og sånn gikk nå årene. Nick Cave har vært med på Kritikertoppen i hele den lange historien til lista, og har begynt å gjøre det stadig bedre på sine eldre dager. Hans forrige album, «Skeleton Tree», kom i 2016, og nådde da 2. plass, bare slått av David Bowies «Blackstar».

Les også: Nick Cave: Et rekviem for de døde

Nick Cave har en førsteplass fra før på Kritikertoppen: For årets singel i 1995, med «Where The Wild Roses Grow» i duett med Kylie Minogue. I sommer dukket han opp på Glastonbury-festivalen og sang denne igjen da Kylie Minogue var en av hovedattraksjonene. I sosiale medier var det noen som måtte spørre hvem den gamle mannen var.

Nick Caves «Ghosteen» kom som lyn fra klar himmel. Fans og andre fikk bare en ukes varsel fra han hemmelighetsfull røpet nyheten om et nytt dobbeltalbum på sin egen nettblogg Red Right Hand, der han jevnlig svarer på små og store spørsmål fra fans. Cave har de siste årene endret seg fra å være en sky og vrang mørkemann, til å bli en artist som søker varmen fra andre mennesker. Bakgrunnen for endringen kunne ikke vært mer tragisk. Sønnen Arthurs død da han falt fra en klippe i Brighton i England har påvirket Cave i retninger man knapt trodde var mulig. Musikken var til tider usigelig vakker, innimellom monoton, men aldri kjedelig og langt fra likegyldig, skrev Mode Steinkjer i anmeldelsen i Dagsavisen. Innholdet speiles også i plateomslaget, en paradisisk hage preget av harmoni og forsoning.

Les også: Nærkontakt med Nick Cave

For Nick Cave har 2019 vært et godt arbeidsår. Han har reist rundt med sitt enmannsshow «Conversations With Nick Cave», der han setter seg ved pianoet og spiller noen gamle sanger innimellom, men hovedsakelig svarer på spørsmål fra salen. En nærkontakt med publikum som vi aldri har sett maken til noen gang, hverken fra større eller mindre artister. 25. mai er han tilbake i Norge, nå med en «vanlig» konsert med The Bad Seeds i Oslo Spektrum.

Les også: Den rette Ropstad

Ti norske album har kommet inn blant de 40 øverste i år. Aller høyest kommer Erlend Ropstad. Han har vært inne med sine to foregående album også, men nå når han nye høyder. «Alt som har hendt» kom på 27. plass i 2017, også da på plassen bak Lana Del Rey, bare sånn for moro skyld. Nest best av de norske er Jenny Hval, som med 5.plassen til «The Practice Of Love» tangerer sin egen plassering med «Blood Bitch» fra 2016.

Selv om det er en godt etablert veteran som går av med seieren i år må vi enda en gang minne om at gamle helter ikke har fribilletter til Kritikertoppen. Neil Young havner et godt stykke ned på lista, Bruce Springsteen kom så vidt inn. Madonna og Kanye West ble ikke nevnt av noen.

Les også om jenny Hval: «The Practice Of Love»: Om havet, døden og kjærligheten

Journalistikk skal først og fremst handle om å fortelle noe nytt, og norske musikkjournalister gjør etter dette å dømme jobben sin. En lang rekke av artistene på lista over de 40 beste vil være ukjente, selv for relativt godt musikkinteresserte. Mangfoldet er også stort. Lista har pop og rock, men også jazz, hip hop, americana, metall, Det er stemt på rundt 280 forskjellige album. Hele 20 album var på førsteplass på noens liste, uten å komme med i det store sammendraget.

Noen vil stusse over alle de ukjente navnene. Mens nye album fra popstjerner som Taylor Swift, Ariana Grande, Coldplay og Lewis Capaldi glimrer med sitt fravær, så er det en rekke andre som har kommet med, som foreløpig kan betegnes som kulthelter. Dette er en like viktig funksjon for Kritikertoppen som å kåre en absolutt vinner – å peke på en rekke plater som mange vil ha glede av å høre, innenfor en rekke sjangere.

Her er topp 10:

1. Nick Cave: Ghosteen

2. Lana Del Rey: Norman Fucking Rockwell

3. Erlend Ropstad: Brenn siste brevet

4. Billie Eilish: When We Fall Asleep, Where Do We Go

5. Jenny Hval: The Practice Of Love

6. Purple Mountains: Purple Mountains

7. Weyes Blood: Titanic Rising

8. Vampire Weekend: Father of The Bride

9. Michael Kiwanuka: Kiwanuka

10. Karpe: SAS Plus/SAS Pussy

Les begrunnelsene for de ti albumene og se hele listen fra 11-40 her: Dette er årets beste album

Disse har stemt: