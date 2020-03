Frykter for livet til verdenskjent musiker

Den kjente artisten Rokia Traoré fra Mali, som har en betydelig internasjonal karriere, ble arrestert 10. mars på Charles de Gaulle-flyplassen på vei til Brussel for et rettsmøte om foreldreretten til sin fem år gamle datter. Hun ville også forsøke å få omstøtt en arrestordre på henne som ble utstedt etter at hun skal ha nektet å overlevere barnet til faren, som er belgisk statsborger, som følge av en kjennelse i en belgisk domstol.

Les også: 12 «ukjente» norske album for evigheten

Arrestordren lød på kidnapping og frihetsberøvelse av datteren, som skal ha bodd hos moren de siste fire årene. Etter at hun ble arrestert har både myndighetene i Mali og en rekke artistkolleger som britiske Damon Albarn og de afrikanske stjernene Angelique Kidjo, Youssou N’Dour og Salif Keita, uttrykt støtte i hennes favør og er blant dem som nå er bekymret for Traorés helsesituasjon og krever at hun settes fri. Også en belgisk menneskeretighetsorganisasjon har igangsatt en underkriftskampanje for å få henne frigitt.

Ifølge den franske radiokanalen Rfi la hun selv ut en beskjed på Facebook der hun ga følgende grunn for å velge sultestreik som aksjonsform. «Jeg har iverksatt denne streiken fordi jeg vil bli garantert en rettferdig rettssak i Belgia og for å sette søkelyset på den urettmessige oppfølgingen av den europeiske arrestordren på meg».

Les også: Anmeldelse: The Weeknd: «After Hours»

Traoré holdes I arrest I Fleury-Mérogis-fengslet utenfor Paris, og advokaten Kenneth Feliho sier ifølge britiske The Guardian at han er svært bekymret. «Det eneste hun tar til seg er drikke. Hun har ikke spist på over en uke og immunforsvaret hennes er svakt». På grunn av restriksjoner som følge av koronaviruset har hun heller ikke hatt besøk av noen, verken advokaten eller andre.

I tillegg til at saken har utgangspunkt i en opprivende omsorgstvist der en av det afrikanske kontinentets mest kjente internasjonale stjerner går til det drastiske skrittet å sultestreike i fengsel, er det ifølge den britiske avisen også en sak hvor afrikansk og europeisk lovpraksis kolliderer.

Les også: Brakkesyke 2020: Kan vi alltid ha sånne konserter?

Fransk politi agerte på bakgrunn av en belgisk arrestordre, men samtidig har en domstol i Mali gitt Traoré og ikke barnefaren medhold i kravet om foreldreretten. Maliske myndigheter har understreket at Traoré i tillegg til å være både malisk og fransk statsborger, har diplomatisk immunitet. Flere medier melder at hun fløy på diplomatpass fra Malis hovedstad Bamako til Paris da hun ble arrestert, og at immuniteten og diplomatstatusen for Mali skal ha blitt avvist av fransk politi.

Rokia Traoré er diplomatdatter og født i Bamako i Mali, og hun regnes som en av de viktigste artistene som viderefører en sterk musikktradisjon fra hjemlandet og Vest-Afrika. Hun har i tillegg til en rekke plateutgivelser og internasjonale samarbeidsprosjekter vært hyppig å se på europeiske scener, også her i Norge. Hun slo for alvor gjennom da hun mottok BBC Awards for World Music i 2004 for platen «Bowmboï», samme år som hun var på en lengre turné i Norge i regi av Rikskonsertene, Hun var hovedgjest på Oslo World-festivalen så sent som i 2013, da hun ga ut albumet Beautiful Africa. Hun er også ambassadør for FNs høykommissær for flyktninger.