Fra Spellemann til Bylarm

Nye takter

– Hadde jeg sagt til meg selv at jeg skulle være artist for tre år siden, hadde jeg ledd av meg selv.

Det har ikke gått mer enn to år siden han begynte å produsere musikk. Han er bare 20 år gammel, men forrige uke vant Abdulhakim «Hkeem» Hassane sin første Spellemann for «beste låt». Han var også nominert som «beste nykommer», og opptrådte under showet med sin siste singel «Ghettoparasitt», akkompagnert av intet mindre enn et kvinnesterkt strykeorkester.

I disse dager er det Bylarm som gjelder, før enda en litt mer hektisk mars-måned skal tas fatt på, uten at han husker hva som skjer når. Tida går fort for unge Hassane.

Norges mest strømmede

At siste singel, «Ghettoparasitt» er strømmet over én million ganger, blir brått småtterier når tallet viser 33,4 millioner for «Fy faen». Men Hassane visste han hadde truffet spikeren på hodet allerede dagen etter at han slapp det som skulle bli fjorårets mest strømmede norske låt.

– Da jeg så hvor raskt den beveget seg i popularitet på Spotify, da visste jeg at den låta her skulle gjøre det bra.

Og han har en tanke om hvorfor.

– Jeg gjør ikke én sjanger. Jeg gjør flere, samtidig som låta er veldig fengende. Også mener jeg at stemmen min er sjelfull. Jeg føler jeg har bidratt med noe nytt til norsk musikk.

Britisk-afrikansk

Den musikalske inspirasjonen kommer fra Storbritannia. Grime, men også den ferskere sjangeren afro-swing er Hassanes store inspirator, som i lik stil med Hkeem-prosjektet, fusjonerer flere sjangre, tar gjerne i bruk afrobeat, bashment, dancehall og trap, og huser artister som Yxng Bane, Kjo Funds og J Hus.

– Jeg føler at det er en sjanger som varierer veldig, og presenterer mye nytt. Man ser at mye av den britisk-afrikansk-inspirerte musikken har begynt å komme opp og fram. 2017 har vært litt av et år for norsk urban-musikk. Og jeg ser at det har begynt å krysse landegrenser også, spesielt til våre naboland, ikke minst Sverige. Det kommer nok flere samarbeid fra meg også i framtida.

Han trekker på det brede smilebåndet, legger armene i kors, og lener hodet tilbake mellom de store øreklokkene. Mer vil han ikke si. Enda.

Rask klatring

Den hittil korte musikk-karrieren var ganske tilfeldig og upretensiøs: Etter at rapperen Kaveh la et eget vers over Stormzys «Shut Up», begynte remiks-bølgen «Hold Kjeft» å florere litt her og der på diverse internett-vegger. Hassane ble inspirert og hoppet på.

– Da jeg slapp min versjon på Facebook, tok det helt – helt – helt av. Det var egentlig ment å være en engangsgreie.

– Var det responsen du fikk på sosiale medier som fikk deg til å ville fortsette?

– Hundre prosent. følte jeg at responsen jeg fikk på den første remiksen var et tegn på at jeg måtte fortsette. Jeg følte for å skrive mer.

Facebook-blest

Fra hans neste låt ble sluppet, gikk det raskt videre for Stovner-artisten. Til Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Trondheim, til Kuben-festivalen, og enda litt videre. Han slapp en ny låt, «Sakte, men sikkert». Plutselig ble han kontakta på Facebook. Det var en fra Universal. Derfra gikk resten av Hkeems klatrehistorie alt annet enn sakte.

– Sosiale medier er hovedgrunnen til at mennesker blir oppdaga og faktisk kan bli uavhengige om de vil. Ingenting er sterkere enn en sterk fanbase på sosiale medier. Det var vel avgjørende for meg. Uten Facebook, hadde jo ikke den første remiksen min spredd seg – selv om den viktigste mediekanalen for meg er Instagram.

Politisk

Det handler ikke bare om å lage hits, ei heller er banal bannesynging, er Hassanes hovedbudskap til det norske folk. Da den mye omtalte Mahad-saken kom for rundt ett år siden, ble han skikkelig frustrert.

– At han ikke kunne bli her i Norge, når han hadde jobba som ingeniør her i lang tid – også ble han plutselig kasta ut …

Han rister på hodet. Det var denne og flere lignende saker som fikk Hassane til å se rødt. Og dermed ble «Ghettoparasitt» født.

– Jeg synes det er viktig å ta opp tematikken om fremmedfrykt mot folk med minoritetsbakgrunn, fordi du kan inspirere andre mennesker gjennom å dele andre menneskers historier, og du kan gi folk et nytt syn på mennesker de ikke har møtt før.

Sampler Sylvi

– Du bruker stemmen til Sylvi Listhaug innledningsvis. Aner vi en stafettpinne tatt etter Karpe?

– Det er ikke for å angripe Listhaug alene, men for å vise hva slags fordommer andre har, og at slike ytringer som jeg bruker i låta, kan komme feil ut. På den måten kan det skape frykt uten grunn. Jeg tenker at vi som er sterke stemmer i det norske samfunnet må vise at det ikke er sånn i Groruddalen og andre steder som folk har fordommer mot. Vi må ta disse budskapene med i musikken vår. Det er ikke sånn folk tror i det hele tatt. Man må komme og se selv.

Og Hassane vet at Oslo Øst har flere ess i ermet. De kommer snart, det lover han.

– Det kommer nok til å komme mange talenter fra Oslo Øst. Unggutta har steppa opp, Det er bare å vente og se. To jeg kan nevne er Yomi Baisa og Eddy Nzyno. De er med i managementet mitt, Dreammaker.

Og man skal være sitt ansvar bevisst som artist. Det mener han selv.

– Det er viktig å inspirere folk. Musikk har en stor påvirkningskraft. Man skal bruke det riktig. Det er som medisin.

– Hvordan påvirker du andre selv?

– Ved å skrive om det jeg føler. Det kan finnes mennesker som også føler det samme som meg, uansett hva jeg synger om. Og det er viktig at du er deg selv, og at du står for det du lager.