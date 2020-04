Kongsberg Jazzfestival kastet inn håndkleet tirsdag. Festivalen som skulle gått av stabelen første uka i juli melder tre måneder på forhånd at det ikke kommer til å gå. De er ikke de første. Sist helg skulle det vært Vossajazz, som måtte avlyse årets sammenkomst tre uker på forhånd. Sist fredag ble Maijazz i Stavanger avlyst, en måned i forveien.

Fortsatt står de fleste av sommerens store norske festivaler oppsatt som planlagt. For dem som kommer på sensommeren har det vært et lite håp om å kunne gå klar, men dette håpet ser også ut til å svinne hen, dag for dag.

Det er derfor ni festivaler har skrevet et brev til Oslo kommune der de nærmest ber om å få slippe. Problemet er at det kan få store økonomiske konsekvenser hvis dette er noe de bestemmer seg for selv, uten å ha blitt pålagt av myndighetene å gjøre det. Det burde være en enkel sak for relevante instanser allerede nå å avgjøre at tusenvis av mennesker ikke kan komme sammen på denne måten denne sommeren.

Foreløpig har det gått relativt bra med smittevernet i Norge. Det vi har blitt fortalt er at problemet likevel ikke vil forsvinne med det første, men vedvare på et eller annet nivå så lenge ikke en stor andel av befolkningen er blitt immune mot viruset, eller en vaksine er utviklet. Dette går det ikke an å se for seg det nærmeste halvåret.

Jeg gikk gjennom Tøyenparken en fredelig formiddag forrige helg, forbi området der hovedscenen til Øya pleier å være. Det er en forunderlig liten flekk når vi ser den uten mennesker. Tanken på at det en god kveld skal samles over 10.000 mennesker der, på så få kvadratmeter, er ubegripelig nok i seg selv.

Selv om deler av samfunnet i beste fall kan vende tilbake til det normale før sommeren gjelder ikke dette for festivallivet. Festivaler som er basert på konserter innendørs vil alltid være preget av svært tette forsamlinger. De som er utendørs har i tillegg hygieniske forhold som har vært utfordrende nok i seg selv – selv om det skal sies at dette har blitt betraktelig bedre i moderne tid.

Vi må se i øynene at det blir flere avlysninger i ukene som kommer. Den store Glastonbury-festivalen i England, helgen før Kongsberg, er avlyst for lengst. Roskilde Festival, samme helg som Kongsberg, er utsolgt med over 100.000 gjester, men vurderer fortsatt situasjonen fortløpende. Jeg er stygt redd de ikke trenger å vurdere den i mange dager til.

For undertegnede stakk det litt ekstra med Kongsberg, en festival jeg har vært på, til og fra, i en halv mannsalder, og alltid kommer tilbake til med glede. Da innser jeg også lettere hvor mye arbeid som er forgjeves, hvor mange musikere, frivillige og publikummere som føler på kroppen at sommeren ikke blir som de hadde trodd. «I 55 år har ildsjeler ofret blod, slit og tårer for å gi publikum opplevelser for livet. Stolt av festivalen, byen og samholdet holder vi ut, år ut og år inn», skriver en skuffet festivalsjef Kai Gustavsen på Facebook. Alt dette er bare veldig trist. Men, når du engang kommer, NESTE sommer...