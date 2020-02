Orchestral Manoeuvres in the dark

Rockefeller, i kveld

– Vi kommer tilbake, erklærte Andy McCluskey og Paul Humphreys på Rockefeller da de spilte her sist, for drøyt halvannet år siden. Et overraskende løfte fra en gruppe som ikke hadde stått på en norsk scene siden 1990-tallet.

Nå er de tilbake i Oslo i anledning 40-årsjubileet for gruppas første single, «Electricity» som kom ut i mai 1979, et jubileum de feirer med en verdensturné som skal pågå hele 2020.

Synthveteraner

Dette er synth-pionerer som alt hadde hatt fire topp 10-hits da Depeche Mode og Soft Cell begynte å bli populære, og OMD – som de kaller seg for enkelhets skyld – spiller selvsagt hele kavalkaden av hits fra da de var som størst i Europa og USA på 1980- og 90-tallet. Sangene som ble store hits i USA som følge av at regissøren John Hughes inkluderte OMD i soundtracket til ungdomsfilmene hans, er også med på repertoaret.

Elektrisk pop

I tillegg spiller gruppa noen låter fra sine siste plater fra 2010-tallet, og det OMD på hjemmesiden sin omtaler som noen rariteter og overraskelser.

Dette inkluderer selvsagt hele topp-ti-rekka med hits fra 1980 og 1981, fra «Enola Gay» til «Maid Of Orleans», og låtene som orkesterets gamle fans på godt over 40 vil kjenne igjen.

Gruppa slo gjennom med «Electricity» i 1979, som ble en bitte liten hit siden radiolegende John Peel spilte denne ukjente Liverpool-gruppas første single på BBC Radio One. Han likte en elektronisk poplåt som sto i sterk kontrast til den hissige punken som hadde preget britisk musikk i noen år.

For 15 år siden fant Andy McCluskey og Paul Humphreys ut at folk fortsatt likte OMD, pg at de likte hverandre igjen etter mange år uten kontakt. Det var en reunion på tysk TV midt på 2000-tallet lot de seg overtale til å møtes, fant tonen, og begynte å opptre igjen. Til denne verdensturneen har de med seg Martin Cooper, som var med i gruppas største periode fra 1980 til 1989, og Stuart Kershaw som var i en seinere konstellasjon fram mot 2000-tallet.

Det er fortsatt billetter igjen til jubileumskonserten.