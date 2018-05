Eigil Berg krysser sine spor

Nye takter

Eigil Berg feirer 50-årsjubileum i norsk populærmusikk. I 1968 skrev han «Eilas», for gruppa Morgans, en av de store norske 60-tallsklassikerne. Han nevner denne i sine egne omslagsnotater for dette albumet, for dette var også året han skjønte at popmusikken kunne gå sine mer sofistikerte veier. Han oppdaget Jimmy Webb, og skrev sangen «Art Of Life», som etter alle disse årene er blitt «Kloden er rund» på det nye albumet.

«Nye spor» er et dobbeltalbum. Ikke fordi omfanget krever det, men materialet er todelt. Den andre plata heter «Blåtimen», med undertittelen «sakte sanger». Det er ikke akkurat sånn at det går vilt for seg på den første plata heller, som har tittelen «Veien hjem». Eigil Berg er mest kjent fra alle årene med New Jordal Swingers, men har i senere år funnet seg vel til rette med reflektert visepop, med tankefulle meldinger om «liv og død og kjærlighet», for å sitere sangen av samme navn.

Det er noe av Erik Bye i sangene til Eigil Berg og hans tekstforfatter Ingvar Hovland. Ikke i selve stemmen, men i alle sangene om det lille mennesket i en stor verden, og noe enda større utenfor. Eigil Berg har med seg en rekke av de flinkeste musikerne. Geir Sundstøl (gitar), Jørun Bøgeberg (bass), David Wallumrød (tangenter) og Rune Arnesen (trommer) er stammen i bandet, med Terje Gewelt på bass på de roligere låtene. «Nye spor» er ikke et sånt album som roper om oppmerksomhet, etter 50 år sømmer det seg bedre å la musikken tale for seg selv, og stole på at den finner veien hjem til de som fortsatt setter pris på gode sanger.