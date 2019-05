På toppen av den såkalte Rich List for musikk ligger fortsatt Andrew Lloyd Webber, med en verdi på nærmere 10 milliarder kroner. Han er tett fulgt av Paul McCartney med 8,6 milliarder, U2 med en samlet verdi av 6 milliarder og Elton John med «bare» 3, 6 milliarder.

Adele har også gjort det bra i senere år, og skal rå over 1,7 milliarder kroner, riktignok før hennes nylig annonserte skilsmisse, som vi ikke vet hvor mye kommer til å koste henne. Uansett er hun allerede forbigått av Ed Sheeran, nå med 1,8 milliarder å rutte med.

Det sier seg selv at Ed Sheeran også topper lista over de rikeste unge musikere, de under 30, ei liste Adele ikke lenger er kvalifisert for. Her følges Sheeran derfor av de tidligere One Direction-medlemmene Harry Styles og Niall Horan på 2. og 3. plass, og gruppa Little Mix kollektivt på fjerde. Den største overraskelsen er at det er penger nok i den alternative grime-musikken til at Stormzy kommer inn blant de rikeste ti unge, og skal være verdt 180 millioner kroner.

Alle slike oversikter må tas med et stort forbehold, siden det ikke er offisielle inntekter som ligger til grunn for beregningene, og neppe penger artistene reelt har i banken. Det dreier seg om så abstrakt store summer at det er vanskelig å tenke seg hvor rike disse menneskene egentlig er, men det er absurd å tenke på at Adele og Ed Sheeran nå kunne bygget seg en garasje like fin som Stortingets om de hadde slått sine formuer sammen.

