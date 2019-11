Coldplay dropper verdensturné. Hvorfor? De er bekymret for klimaet

Frontfigur og vokalist i bandet, Chris Martin, sier i et intervju med BBC at bandet vil bruke et år eller to på å finne ut hvordan de kan turnere på en bærekraftig måte og ha en positiv innvirkning på klimaet.

– Vår neste turné vil bli den beste mulige klimamessige versjonen av en turné. Vi vil være skuffet om den ikke blir karbonnøytral, sier han.

– Det vanskeligste blir flydelen. Men vår drøm er for eksempel å holde konserter der det ikke brukes plast, og at strømmen som brukes er fra solenergi, fortsetter Martin.

Derimot skal de kringkste to konserter på Youtube, en om morgenen og en om kvelden i Jordan fredag, melder BBC.

Coldplays nye album «Everyday Life» lanseres fredag. (NTB)