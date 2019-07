«Butterfly» var låten som skulle bli den eneste hitsingelen fra det overdådig tatoverte «rap-rock»-bandet Crazy Town, og bandets gjennombrudd i 2001. Låten debuterte på «Hot 100» i januar det året og toppet lista i to uker uten sammenheng i mars og april 2001. Men det var blant annet i Norge – av alle steder – at Crazy Town virkelig gjorde det bra: De lå i hele 16 uker på VG-lista. Seks av dem var de helt på topp. Dette resulterte i at både singelen «Butterfly» og debutalbumet «The Gift Of Game» solgte til gull, og vel så det.

Dette er noe som vil hedres lørdag, når Crazy Town er i Norge for å spille, nærmere bestemt på Klubbscenen Blå i hovedstaden.

Fra porno-låt til kjæreste-låt

Come my lady, come-come my lady

You’re my butterfly, sugar baby

Come my lady, you’re my pretty baby

I’ll make your legs shake, you make me go crazy.

Inspirasjonen til linjene som legger seg over en sampling av Red Hot Chili Peppers «Pretty Little Ditty» fra 1989 skal ifølge «The Billboard Book of Number One Hits» ha kommet fra Seth «Shifty Shellshock» Binzers kjæreste.

Gutta hadde skrevet låter som var av den litt mer mannssjåvinistiske sorten, som eksempelvis «Lollipop Porn». Men det var slikt de skrev om mens de var single. Plutselig hadde Binzer en kjæreste som angivelig skal ha konfrontert ham med disse tekstene, stilt ham spørsmål som «Hva er greia med disse låtene? Er det en sånn type du er?».

Noe «søtt og fint»

Dette skal ha inspirert ham til å skrive noe «søtt og fint til en jente jeg brydde meg om». Om låten også er inspirert av at kjæresten hans visstnok skal ha samla på sommerfugler, eller at hun åpnet seg som en sommerfugl for ham, vites ikke.

Det vi vet er at Crazy Town aldri har hatt noen annen hit siden «Butterfly», noe som gir dem merkelappen «one-hit wonder». Etter at album nummer to, «Darkhorse» fra 2002 gikk i vasken, slo de opp med hverandre – for så å senere slå seg samme igjen i 2007, og de ga ut sitt tredje album i 2015, «The Brimstone Sluggers», som refererer til de to originalmedlemmene Binzer og Bret «Epic» Mazur sitt tidligere bandnavn. Senere ble det også annonsert på Facebook at Mazur var ute av bandet.

– En finte ingen så komme

Og nå er Crazy Town på en aldri så liten verdensturné i anledning sitt 20-årsjubileum. Her hjemme har bookingsjef på Blå, Sten Ove Toft, tenkt å ønske Nu Metal-oppgjøret i 2019 velkommen ved å overrekke mannegruppas etterlengtede gullplate i Norge.

Men hva er greia med miniversjonen av «back to the 2000’s» på Blå, som vel er aller mest kjent for å booke langt mer undergrunne, nyskapende artister, og kvalitetsbevisst.

Skal vi tro Toft, er det en lang rekke med tilfeldigheter som førte til at de satte Crazy Town på plakaten.

– Da jeg fikk en e-post om at de skulle på 20-års jubileumsturné så var vel reaksjonen fordelt noenlunde på 23 prosent fnising, 10 prosent «hva i alle dager?» og 67 prosent «Føkk it! Dette blir absurd fett» forteller han.

– Blå er kanskje kjent for å programmere smalt, nyskapende og uforventet. Tatt det i betraktning, så vil jeg påstå at Crazy Town kanskje er en av de smaleste konsertene vi har booket. Det var en finte ingen så komme.

143 millioner avspillinger

Toft kan ikke påberope seg å være noen stor Crazy Town-fan selv, men han har både lytta og lest seg opp i det siste:

– Det som slår meg mest er at «Butterfly»-låten virkelig lever i beste velgående, selv 20 år etter den kom ut. Den har gått fra 129 til nå snart 143 millioner avspillinger på Spotify siden de ble bekreftet til Oslo i april. Det er noen sjuke tall.

– Men hvorfor skal vi komme og se Crazy Town i Oslo, hvis man like gjerne kan sitte og spille «Butterfly» på Spotify i sola?

– Man vil nok her lørdag kveld finne folk som vil mimre tilbake til den bekymringsfrie rusbrus-æraen pre Y2K, urmillenials med en meta ironisk distanse og folk som genuint syns at dette her er livets booking. Kombinér alt dette med fellesferie, hetebølge og det ubestridelige faktum at det er lørdagskveld, så har du suksessoppskriften.

Lar dem holde på

– Hva er greia med rap-rock? Er ikke dette en litt skummel miks få har klart å få til før – og bli tatt seriøst for å drive med?

– Ja, hva er greia der, egentlig? 90-tallet virket tidvis som en eneste stor musikalsk think tank der noen luringer klarte å lage koblinger mellom rock i seriøs midtlivskrise, og hiphop med alvorlige voksesmerter, ofte med resultater som tidvis kunne fremstå som et dårlig finsk bidrag i Eurovision. Men det har jo åpenbart fått fotfeste, så jeg tenker at vi bare lar dem holde på, mener Toft.

– Det er litt sånn som gamere – det blir som regel folk av dem til slutt. «Make metal NU again!»