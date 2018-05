Bestemors rapper-unge

Nye takter

Alle rappere mener de er noe. Pasha Nadjafi har alt erklært seg selv som Norges søteste rapper.

– Jeg står fortsatt for det. Jeg tror ingen er søtere enn meg. Jeg står for det fortsatt. Jeg bare synes det er gøy å si det. Også er jeg det. De andre kan prøve, men de kommer aldri til å klare det, sier han.

Jern i ilden

Musikkmagasinet NME har ikke tatt med søthetsfaktoren i sin beskrivelse, men de kaller ham en av spydspissene i nordeuropeisk rap. Han er også blitt lagt godt merke til av flere utenlandske medier. Nylig gjorde han en opptreden på Spotfestivalen i Danmark. Til sommeren blir det konsert på Vinjerock, og Strynefestivalen, blant annet. Før det skal han spille under X Games for tredje gang, og til uka blir det annonsert hvilken større amerikansk rapper han skal ha et konsert-samarbeid med i juni.

Men først skal Oslo-rapperen slippe sitt andre album, «Park», etter debuten «Bodega» fra 2016. Denne gangen har han fått assistanse fra artister som Jerry Folk, Soul Gem og Jimi Somewhere. Store deler av albumet er produsert av Coucheron.

– Bare piss

– Han er grunnen til at jeg er her jeg er i dag. Han har produsert nesten halve albumet. Ellers har jeg vært i studio med masse forskjellige folk de siste to årene, og jobbet, og laget masse skisser og ideer og samlet alt sammen opp det siste halve året.

– Den røde tråden er opptak fra konserten min på Parkteatret gjennom hele albumet. Du hører hvordan det starter og ender gjennom energinivået. Men det var ikke veldig planlagt. Det kom av seg selv da vi jobba med det.

– Du har ikke noe mer overordna tema på albumet?

– Nei, jeg rapper bare piss.

– Hvorfor skal vi høre på deg, hvis du bare rapper piss?

– Fordi det høres dritfett ut. Opprinnelig hadde jeg noen låter med personlige temaer, men jeg valgte å droppe de fra albumet. Jeg følte ikke det passet med de andre. Jeg ville ha mer fokus på en god vibe. Dette vil jeg skal bli det store sommer-albumet 2018.

MTV og bestemor

Musikkinteressen hans var det bestemoren som starta.

– Bestemor elsker popmusikk. Hun følger alltid med på popkultur og sånt. Da vi først kom til Norge, var MTV det eneste hun kunne se på som hun forsto, fordi det var musikk. Det sto på 24/7. Hun brukte å rope på meg når favorittmusikken min kom på.

Det gikk mye i Eminem og Madonna.

– Også husker jeg en George Michael-musikkvideo.

Han refererer til den kontroversielle «Outside» fra 1998.

– Jeg så på den og spurte «Hva er det de driver med, bestemor?». Hun utbrøt «nei!», og holdt meg for øynene.

Drømmen om å bli rapper har Nadjafi hatt siden han gikk i 3. klasse på barneskolen. Derfor brukte han konfirmasjonspengene på å bygge sitt eget studio i kjelleren.

– Jeg kjøpte ikke moped, akkurat. Jeg har ikke noen interesse av det. Og mye av utstyret jeg kjøpte da, har jeg fortsatt.

Eminem og Ice Cube

Han var tidlig inspirert av Eminem, Ice Cube og 2Pac. Men i dag er han litt usikker på hvem inspirasjonskildene er, for det er så mye.

– De har satt sine spor i meg, og de er inspirasjon fortsatt. Men jeg hører på mye nytt og jeg har lyst til å høre ting jeg ikke har hørt før. Det er mye mer singel-basert i dag. Du kan for eksempel like én låt av en artist, og ikke like resten. I denne Spotify-alderen er det så mye som er variert.

En ting er sikkert:

– En musikkvideo kan endre min mening om ei låt. En låt jeg synes er dårlig, kan endre mitt inntrykk dersom videoen er fin. Jeg tror det bare handler om hvordan man presenterer låta, at den gir et større inntrykk på deg når den også er visuell. Derfor mener jeg det er bedre å ha en video til ei låt, enn å ikke ha det.