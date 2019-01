Årets jazzklubb

Prisen ble delt ut tirsdag på Kafé Hærverk i Hausmanns gate i Oslo, der klubben nå holder til, mens Café Mir på Grünerløkka pusses opp.

Blow Out! startet som festival i 2010, Bak dette sto trommeslagerne Paal Nilssen-Love og Ståle Liavik Solberg. De to jobber fortsatt sammen om festivalen, mens Solberg har ansvaret for konsertserien Blow Out!, som startet i 2011. Det var han som mottok prisen på vegne av klubben i går.

Nye impulser

– Vi setter stor pris for denne anerkjennelsen av det vi har jobbet med i mange år – å bygge opp en klubb for smal, improvisert musikk og frijazz, sier Ståle Liavik Solberg. Blow Out! presenterer nå rundt 60 slike konserter i året, til sammen på klubbkvelder og festivalen.

«Med sin fremoverlente og innovative bookingprofil, assosieres klubben med et sted der man kan få oppleve gamle helter, for ikke å snakke om levende legender, fra inn- og utland, side om side med sine yngre kolleger. Et resultat av dette er at klubben appellerer til både «gamle» frijazz-entusiaster, og til dem som har interesse for det eksperimentelle og vil søke nye impulser», står det blant mye annet fint i begrunnelsen fra Norsk Jazzforum.

Jubileum

Til sommeren er det klart for den 10. Blow Out!-festivalen. Da spørs det om det blir en markering av den 10. festivalen, eller om de venter til neste år og feirer 10-årsjubileum?

– Det er ikke egentlig så viktig. Vi leverer et veldig bra program hvert år, synes Solberg. Men Dagsavisen har i en kommentar i fjor uttrykt en viss skepsis til at Blow Out!-festivalen går av stabelen samtidig med Oslo Jazzfestival, og fire andre festivaler i hovedstaden?

– Jeg synes det blir en ganske kul energi i byen av alt dette. Både vi og Oslo Jazzfestival lever godt med hverandre, sier Solberg. Årets festival arrangeres i år fra 14. til 17. august, på Deichmanske bibliotek på Grünerløkka.

Spektakulært

Prisen er på 50.000 kroner. Ståle Liavik Solberg har lyst til å bruke pengene på noe spesielt for klubben.

– Noe mer spektakulært enn vi hadde klart ellers, antyder han. I mellomtiden er neste kveld på Blow Out! 14. februar, med britiske Phil Minton Quartet og den norsk/danske duoen Heaven med den amerikanske trompetisten Nate Wooley.