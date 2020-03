Åpner fine nye rom

Per Oddvar Johansen

«The Quiet Cormorant»

Losen

Øyvind Brække Sextet

«Wilderness»

Oslo Session Recordings

Siden krembandet The Source dukket opp på den norske jazzscenen tidlig på nittitallet har det kommet mye strålende musikk fra den kanten, både fra bandet selv, og fra andre prosjekter musikerne har hatt fingrene i. Nå er to av dem klare med album i eget navn, og det er all grunn til å sjekke dem begge.

Per Oddvar Johansen er med «The Quiet Cormorant» (Den stille skarven) tilbake med den samme trioen som på «Let’s Dance» fra 2016. I tillegg til Johansen selv på trommer og vibrafon, snakker vi Helge Lien og Torben Snekkestad på saksofon og bassklarinett. Dette er i seg selv en kruttsterk trio, legg til Hedvig Mollestad på gitar og du får et lag det virkelig smeller av.

Mollestad er riktignok med på bare to av låtene, men du verden så fint det låter når de svever av gårde i «Brown House (By the Sea)». Mesteren av fete gitarriff glir sømløst inn i det åpne og poetiske landskapet til trioen og tilfører musikken en smak av råskap som er enda tydeligere på albumets mest rocka låt, «Love, Peace and Currywurst». Dette låter uansett bra både med og uten Mollestad, trioen tar oss med på en reise som er mettet av kraftfull poetiske stemning, gjennom fine låter som «Waltz For Hire» og «Sørvær Major Manor».

En annen fra The Source-gjengen som nå er ute med eget album er Øyvind Brække. I likhet med Johansen har Brække vært med på The Source-reisen helt siden starten, vi kjenner han også fra en rekke andre sammenhenger, blant annet fra noen strålende album fra Trondheim Jazzorkester, som en viktig del av kompaniets mektige blåserekke.

Brække er en veteran på den norske jazzscenen, men albumet «Wilderness» er faktisk hans første i eget navn. Han har samlet et særdeles fint lag av musikere, ved siden av Brække selv på trombone består denne sekstetten av Per Zanussi på bass, Erik Nylander på trommer, Jacob Young på gitar, Knut Riisnæs på saksofoner og Bergmund Waal Skaslien på bratsj. Det er mye å glede seg over her, ikke minst Brække selv, det er en fryd å følge trombonisten gjennom låter som «Trees of Siberia», et høydepunkt på dette fine albumet.