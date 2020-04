Anmeldelse Skeptas siste albumsamarbeid: Trippel insomni

4

Skepta, Chip og Young Adz

«Insomnia»

SKC M29

Tittelen kunne kanskje ikke vært mer betimelig i disse selvpåførte karantene-dager. Det spilles treffende på søvnløshet, angst og paranoia innimellom all fleksinga, når grime-veteranene Skepta, og Chip fra Tottenham i nord, inviterer med seg den yngre Young Adz fra trap-kollektivet D-Block Europe fra sør i Lewisham til albumprosjekt. Et som ingen kjente fjerten av før singelen «Waze» slo fans og andre i trynet dagen før albumslippet. Brått lå det en pakke her med et dusin vrinskende beats fra det gritty England å drøvtygge.

Nei, hvordan skal man klare å sove når man er på Facetime med Naomi Campbell? Albumtittelen gir stikk til Faithless’ mareritt-aktige sound og låtklassikeren med beslekta tittel, men prosjektet er langt mer lystig og lekent, og ikke minst melodiøst og tilgjengelig. En kledelig humor, snert og tone i tekstuniverset speiles i den like «skremmende» skyggeskikkelsen bak lysekrona på coveret. «Intro»-låta kommer sist av de 12 sporene som til sammen teller litt over en halv time med breiale, sparkende tekster og catchy trap og r&b-beats. Tidvis tvinges jeg til å danse på mitt provisoriske dansegulv, eventuelt leke kul i min imaginære bil, crusende rundt på en vei jeg bare kan forestille meg finnes.

«Mic Check» sender min hippocampus tilbake til et erkebritisk klubbsound, infisert av garage og r&b anno 00-tallet, produsert av Rxwntree (J Hus, Mostack). Her finner jeg dessuten den trolig mest cheezy sex-linja jeg har hørt: «Can you fill me in to Craig David?». Helhetlig er produksjonene gjennomførte og smelter godt sammen. Valget av en stilig sax-linje blir for eksempel det ene elementet som virkelig får «Sin City» til å stå seg ut, og er produsert av Sons of Sonix, som blant annet gjorde «Confirmation» for Justin Bieber og har jobbet med Stormzy. Dessuten har den amerikanske produsenten Cardo (2 Chainz, Kendrick Lamar, Jay-Z, Drake blant flere) bidratt som produsent på «Waze».

Det er en tidvis herlig synkronisering av de tre vokalene som representerer hver sin æra innen britisk rap, men som også balanserer hverandre vokalmessig: En flowsikker og stødig Skepta, en mer snappy og på hugget Chip som går litt lysere og hesere, og en stormunnet, stort sett autotunet Young Adz. Det er ikke alltid balansen er like god, og det er mer i tekstmaterialet at skillet de tre imellom er mindre tydelig. Innimellom tenker jeg det hadde vært nok å bare holde seg til de to mer etablerte rapperne Chip og Skepta på et så kort album. Å spille mer på ulikheter, som eksempelvis forhold til rusmidler - noe som kommer mer frem på «Waze» - blir tydeligere med to.

«If three man try link up and do a album, it’s not gonna sound like this», ironiserer Chip. «Insomnia» er uansett en eneste stor gyngende fest for hodet å dunke til, når man er lei av å dunke det umusikalsk i veggen, idet vi skriver koronaens gullalder. Men selv om de kanskje referer til samarbeidet til Kanye West og Jay-Z, det skal litt mer til å seile forbi «Watch the Throne».