JAZZ

Carla Bley/Andy Sheppard/ Steve Swallow

«Life Goes On»

ECM

I en tid da samfunnet gradvis åpnes opp igjen er dette et album alle bør sjekke ut, ikke på grunn av tittelen «Life Goes On», men fordi dette er et nydelig album og et perfekt følge når det eneste du trenger er å lene deg tilbake og synke inn i roen. Bley, som fylte 84 forrige uke, er en av jazzens flotteste komponister. Nå er pianisten tilbake med en trio som allerede tilbake på midten av nittitallet ga ut livealbumet «Songs with Legs».

Siden 2013 har Bley, med årets album, gitt ut ytterligere tre album med denne fine trioen, med bassist Steve Swallow og den britiske saksofonisten Andy Sheppard. Med ti låter fordelt på de tre suitene «Life Goes On», «Beautiful Telephones» og «Copycat», alle signert Bley, er trioens siste album tvers gjennom utsøkt.

