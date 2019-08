A$AP Rocky Horror Show

Rettsforhandlingene i Stockholms tingrett har pågått siden tirsdag, fredag er siste dag, men dommeren mente igår at det trengtes mer tid i saken der A$AP Rocky og to kompiser er tiltalt for voldsutøvelse mot en 19-åring på gata i Stockholm. De tiltalte risikerer opptil to års fengsel hvis de blir kjent skyldige.

At saken skulle skape så mye ståhei, gå så globalt og viralt, det hadde de færreste sett for seg. Plutselig har en horde av store navn slengt seg på kampanjen for å frifinne artisten. Inkludert Donald Trump, etter at hans superkjendis-venner Kanye West og Kim Kardashian engasjerte seg i saken. Blant andre som har engasjert seg er Travis Scott, kjæresten til Kardashians søster og tilknyttet Kanye Wests label. Samt Justin Bieber. Og norske Alan Walker som er aktuell med singelen «Live Fast» sammen med A$AP Rocky, har gått ut med støtte til rapperen.

Varetektsfengslingen som førte til at artisten måtte avlyse hele turneen sin i sommer, deriblant Kadetten i Sandvika dagen etter at han ble pågrepet i Stockholm 3. juli, har fått sinn i kok på andre siden av Atlanteren. Flere rappere har mobilisert i en slags boikottaksjon mot Sverige, og med underskriftskampanje, i den tro at det kan fremskynde en løslatelse av artisten. Tyler the Creator, som både har turnert og samarbeida med A$AP, skrev på Twitter at han aldri vil besøke Sverige igjen. Rapperen G-Easy er overbevist om at A$AP er utsatt for rasisme, fordi han selv bare måtte sone i to dager i Sverige for en helt annen sak i fjor. Dette mens den fornærmede 19-åringen i saken ironisk nok er en afghansk innvandrer.

Sosiale medier-sirkuset toppet seg med innblandingen fra USAs president på Twitter. Saken er beleilig for Donald Trump ham å kommentere like før den amerikanske valgkampen: Nemlig som et forsøk på å rette på beskyldningene om rasisme overfor ikke-hvite amerikanere. Dermed tok Trump en telefon til statsminister Stefan Löfven. Det gikk ikke som han tenkte. Trump påstår at Sverige som land har sveket det afroamerikanske «community». Nå skulle det ikke mer enn et par dager til før han begynte å snakke rasistisk om afroamerikanske kongressmedlemmer og byområder med mange ikke-hvite amerikanere. Ting fortsatte med andre ord som normalt for Trump.

Engasjementet for A$AP Rocky eskalerer med sosiale medier som plattform. Her er enhver person sin egen medieaktør, og presenterer sin subjektive virkelighet. Det interessante her er hvor fort rykter eller påstander blir etablerte sannheter, for så å spres verden rundt på Twitter eller Instagram, gjennom noen av verdens største kjendiser og opinionsdannere, som egentlig ikke vet mer enn alle andre, men som impliserer at A$AP Rocky behandles dårlig fordi han er en mørkhudet artist og opererer med hashtag-utrop som #FreeRocky og #JusticeForRocky.

Det er en konsekvens av tendensen med kjendiser som stadig har mer makt over sin egen mediediskurs i sosiale medier, der de velger å presentere sin sannhet, som i tilfellet A$AP Rocky gjerne har sterk slagside, klipt og limt i for å fremstille artisten i best lys.

Vi har lenge lest og ledd av dårlig retusjerte bilder på Instagram, men hva med retusjert sannhet? Aktoratet i Stockholm mener videoen som brukes som bevismateriale fra A$AP Rockys instagramkonto mangler vesentlige deler av hendelsesforløpet. Videoene som har gått viralt og invitert hele verden inn i saken, har kun vist deler av hendelsen. Det er lett å forstå frustrasjonen, lett å sympatisere med A$APs egen instagram-versjon. Men hva vet vi som ser på om den fulle versjonen?

Selv om svensk rettsvesen gjør jobben sin riktig og opererer etter idealet om at alle, uansett hvor mange følgere du har på Instagram, avspillinger du har på Spotify, eller hvor mange konserter du skulle headline, skal behandles likt ovenfor loven, hjelper det lite når en horde av folk med makt og innflytelse allerede har bestemt seg for hva de synes, og der fanskaren til A$AP Rocky har satt premisset for saken her: Enten er du for oss, eller så er du imot oss.

Hvis A$AP Rocky skulle bli kjent skyldig, kan det være lett for mange på andre siden av Atlanteren å anklage dommen for å være rasistisk diskiminerende mot en minoritet – selv om den fornærmede i saken er afghaner. Det virker som det er lett å glemme det vesentlige poenget i at rettssaken foregår i Sverige, ikke i USA, der rasehat, marginalisering og diskriminering mot ikke-hvite amerikanske borgere fortsatt er et stort problem - ikke minst på grunn av Trump selv. Mange synes også å ignorere at hiphop-sjangeren er blant de største innen den mainstreame popkulturen i dag, og rappere er blant rikingene, med forbindelser som strekker seg til Det Hvite Hus.

Likevel, om A$AP Rocky blir kjent skyldig, så har tingretten i Stockholm demonstrert hvordan en rettsstat skal fungere: Upåvirket av ressurssterke navn med store penger.