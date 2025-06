Musikk som næring – og kriseberedskap

– Kan vi skru på noen knapper som gjør situasjonen lettere eller bedre for de som har hverdagen sin i musikken?

Det spurte kulturminister Lubna Jaffery i sin tale, før hun ble overrakt NOU-en «Musikklandet: Flerstemt musikkpolitikk for framtiden» av utvalgsleder Sigrid Røyseng. I to år har utvalget jobbet for å kartlegge hele det norske musikkfeltet.

Utvalget har inkludert flere musikere, blant annet «Stjernekamp»-vinner Kim Wigaard Johansen, «The Voice»-deltaker Thomas Tvedt og samiske Lávre Johan Andersen Eira.